Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 ottobre 2022

Stasera, sabato 29 ottobre 2022, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. A bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi alla scoperta del Polo Sud, il continente ghiacciato ai confini della Terra, per cercare di capire come è cambiato il clima dell’Antartide dal tempo dei dinosauri ai giorni nostri. Cento milioni di anni fa, quello che oggi chiamiamo Polo Sud era ricoperto da enormi ed estese foreste popolate da colossali sauropodi, mentre oggi è quasi del tutto privo di forme di vita animale e vegetale. Nel periodo Cretaceo l’Antartide era il mondo perduto dei dinosauri, giganteschi rettili preistorici che riuscivano a sopravvivere ai 4 mesi di lunga notte antartica. Come facevano? Il viaggio di “Sapiens – un solo pianeta” proseguirà alla scoperta dei dinosauri italiani: dal più piccolo (il dinosauro Ciro) ai più grandi dinosauri mai ritrovati in Italia, nel Villaggio del Pescatore, vicino Trieste.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 29 ottobre 2022 – alle ore 21.45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.