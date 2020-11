Sapiens, un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 novembre

Stasera, sabato 28 novembre 2020, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda una puntata speciale di “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Al centro della puntata le epidemie come elemento fondante della storia dei sapiens, dai cacciatori raccoglitori, (le popolazioni il cui sistema di alimentazione si basava sulla caccia e sulla raccolta) che godevano di ottima salute, agli agricoltori che, nonostante si ammalassero con maggiore frequenza, diventavano sempre più numerosi, sottomettendo anche con le malattie tutte le altre civiltà.

Lo stesso Impero romano è probabilmente crollato anche per il concorso delle pandemie di allora, così come i conquistadores hanno soppiantato gli Amerindi grazie al vaiolo e al raffreddore. I germi patogeni sono parassiti obbligati che si evolvono insieme con gli altri viventi e, alcuni di essi, dopo millenni di adattamenti biologici, hanno cominciato a convivere con noi traendone e concedendo vantaggi, come ad esempio la microflora intestinale. Con altri non è mai stato raggiunto un equilibrio epidemiologico, come il plasmodio della malaria. Altri ancora, come Sars-Cov-2, sono del tutto nuovi e cercano di replicarsi furiosamente diventando minacce letali. Contro questo i sapiens hanno inventato i vaccini, che sono stati praticati fino dalla notte dei tempi, ma che oggi hanno un contenuto biotecnologico eccezionale. Un confronto tra le grandi pandemie del passato e l’attuale Covid-19 sosterrà tutta la puntata, con particolare riferimento alla “seconda ondata” e ai metodi per mitigarne gli effetti.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 28 novembre 2020 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

