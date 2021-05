Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 maggio 2021

Stasera, sabato 15 maggio 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Nella puntata di oggi intitolata Sesso, Istruzioni per l’uso, i sapiens sono gli unici viventi a fare sesso così spesso e senza pensare necessariamente alla riproduzione, ma anche gli unici che si nascondono per farlo. Che senso hanno questi comportamenti da un punto di vista evolutivo? Partendo dalle statue e dalle immagini presenti nel Gabinetto segreto del Museo Archeologico Nazionale a Napoli, Mario Tozzi racconterà il rapporto con il sesso dei maschi e delle femmine, anche attraverso una serie di riflessioni che coinvolgono la biologia evolutiva, l’antropologia, i costumi e la cultura. Oltre ad impreziosire il proprio aspetto con oggetti e vestiti, fare sfoggio di doti artistiche e culturali, gli esseri umani mettono in gioco elementi “superiori”, come ad esempio la ricerca del piacere, per consolidare i rapporti tra le persone indipendentemente dal genere. Tutto per fra prevalere il proprio patrimonio genetico. Ci si chiederà anche in cosa risiedano le differenza fra femmine e maschi dei sapiens e perché, da un punto di vista biologico ed evolutivo, l'”animale donna” è superiore all’animale uomo. E per quale ragione biologica l’omosessualità è così diffusa nel mondo dei viventi.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 15 maggio 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.