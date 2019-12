Santa Messa di Natale in Vaticano: Papa Francesco celebra da San Pietro

Questa sera, 24 dicembre, come da tradizione, Rai 1 trasmette in diretta e in prima serata la Santa Messa di Natale presieduta da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro.

La celebrazione, trasmessa in mondovisione, partirà sulla rete ammiraglia del servizio pubblico a partire dalle 21.25. Il Santo Padre, dopo la processione d’ingresso, svelerà e bacerà la statua di Gesù Bambino, posta davanti all’altare.

Si tratta della Messa più importante tra quelle presiedute da Papa Francesco durante queste festività natalizie. Durante la funzione, come prevede il rito, verranno lette le preghiere dei fedeli in diverse lingue. Quest’anno quelle scelte sono arabo, francese, cinese portoghese e swahili.

Il Papa, al termine della Messa, porterà in processione la statua di Gesù Bambino fino al presepe della Basilica Vaticana, accompagnato da 12 piccoli di tutto il mondo, dall’Italia all’Iraq, con i loro omaggi floreali. Un diacono porterà il Bambinello nella rappresentazione della Santissima Natività allestita nella Cappella della Presentazione e Francesco sosterà in preghiera.

Il 25 dicembre a mezzogiorno la benedizione Urbi et Orbi

L’appuntamento con le celebrazioni del Natale con Papa Francesco proseguono domani, 25 dicembre. Dalle 11.55 collegamento sempre su Rai 1 con Piazza San Pietro, dove il Santo Padre rivolgerà il suo tradizionale messaggio natalizio e impartirà ai vicini e ai lontani la Benedizione Urbi et Orbi (alla città e al mondo).

Potrebbero interessarti Alla ricerca di Dory, il film sequel di Alla ricerca di Nemo: trama, cast e streaming Una poltrona per due, le curiosità sul classico natalizio Concerto di Natale in Vaticano 2019: il cast e gli artisti dell’evento su Canale 5