Sanremo Giovani 2024: i cantanti in gara, cast, artisti, chi sono

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2024? Quest’anno Carlo Conti ha deciso di reintrodurre le Nuove Proposte per Sanremo 2025. Per questo viene proposto Sanremo Giovani 2024, che in seconda serata su Rai 2 con la conduzione di Alessandro Cattelan propone la selezione per scoprire i concorrenti delle Nuove Proposte di Sanremo 2025. La Commissione ha selezionato i 24 artisti in gara, su oltre 560 candidati. Ecco chi sono i cantanti di Sanremo Giovani 2024:

Alex Wyse , “Rockstar” – Nel 2022 partecipa ad “Amici “ e pubblica il suo primo album.

, “Rockstar” – Nel 2022 partecipa ad “Amici “ e pubblica il suo primo album. Angelica Bove , “La nostra malinconia” – Romana, è stata a “X Factor” 2023.

, “La nostra malinconia” – Romana, è stata a “X Factor” 2023. Angie , “Scorpione” – Arriva dalla Sardegna, diventata famosa su TikTok e Spotify.

, “Scorpione” – Arriva dalla Sardegna, diventata famosa su TikTok e Spotify. Arianna Rozzo , “J’Adore” – Nata a Caserta, la sua “Brava” è nella serie “Di4ri 2”.

, “J’Adore” – Nata a Caserta, la sua “Brava” è nella serie “Di4ri 2”. Bosnia , “Vengo dal sud” – Filippo Bosnia, rapper napoletano.

, “Vengo dal sud” – Filippo Bosnia, rapper napoletano. Ciao sono Vale – “Una nuvola mi copre” – Valeria Fusarri ha già pubblicato due album.

– “Una nuvola mi copre” – Valeria Fusarri ha già pubblicato due album. Cosmonauti Borghesi , “Aurora tropicale” – Leonardo Rese (voce e tastiere), Marco Cestrone (batteria), Alessandro Mastropietro (chitarra).

, “Aurora tropicale” – Leonardo Rese (voce e tastiere), Marco Cestrone (batteria), Alessandro Mastropietro (chitarra). Dea Culpa , “Nuda” – Alessia Gerardi è già apparsa a “Io Canto” e “X Factor”.

, “Nuda” – Alessia Gerardi è già apparsa a “Io Canto” e “X Factor”. Giin , “Tornare al mare” – Ginevra De Tommasi, ha diversi brani in classifica su Spotify.

, “Tornare al mare” – Ginevra De Tommasi, ha diversi brani in classifica su Spotify. Grelmos , “Flashback” – Greta Jasmin El Moktadi è una rapper con grande seguito su TikTok.

, “Flashback” – Greta Jasmin El Moktadi è una rapper con grande seguito su TikTok. Mazzariello , “Amarsi per lavoro” – Antonio Mazzariello si è esibito al Primo maggio 2024.

, “Amarsi per lavoro” – Antonio Mazzariello si è esibito al Primo maggio 2024. Mew , “Oh my God” – Valentina Turchetto, veneta, partecipa ad “Amici” nel 2023.

, “Oh my God” – Valentina Turchetto, veneta, partecipa ad “Amici” nel 2023. Moska Drunkard , “Trinacria” – Cristina Rizzo, artista siciliana che unisce pop e rap.

, “Trinacria” – Cristina Rizzo, artista siciliana che unisce pop e rap. Nicol , “Come mare” – Nicol Castagna, vicentina, concorrente di “Amici” 2021.

, “Come mare” – Nicol Castagna, vicentina, concorrente di “Amici” 2021. Orion , “Diamanti nel fango” – Dario Bovenzi, cantautore e chitarrista 18enne.

, “Diamanti nel fango” – Dario Bovenzi, cantautore e chitarrista 18enne. Questo e quello , “Bella balla” – Sono due cantautori genovesi, Stefano d’Angelo e Francesco Mannella.

, “Bella balla” – Sono due cantautori genovesi, Stefano d’Angelo e Francesco Mannella. Rea , “Cielo aperto” – Maria Mircea partecipa ad “Amici” nel 2021.

, “Cielo aperto” – Maria Mircea partecipa ad “Amici” nel 2021. Sea John , “Se fossi felice” – Giovanni Maresca è cantante rock e regista.

, “Se fossi felice” – Giovanni Maresca è cantante rock e regista. Selmi , “Forse per sempre” – Niccolò Selmi, lucchese, nel 2023 partecipa a “X Factor” arrivando ai live.

, “Forse per sempre” – Niccolò Selmi, lucchese, nel 2023 partecipa a “X Factor” arrivando ai live. Settembre , “Vertebre” – Andrea Settembre, ex concorrente di “Io Canto”, “The Voice of Italy” e “X Factor”.

, “Vertebre” – Andrea Settembre, ex concorrente di “Io Canto”, “The Voice of Italy” e “X Factor”. Sidy , “Tutte le volte” – Origini senegalesi, Sidy Casse nel 2017 partecipa a “X Factor”.

, “Tutte le volte” – Origini senegalesi, Sidy Casse nel 2017 partecipa a “X Factor”. Synergy , “Fiamma” – Lucia Battistini e Aurora Mina Cortes, ex colleghe di lavoro in un bar.

, “Fiamma” – Lucia Battistini e Aurora Mina Cortes, ex colleghe di lavoro in un bar. Tancredi , “Standing ovation” – Nel 2020 partecipa ad “Amici” e arriva in semifinale.

, “Standing ovation” – Nel 2020 partecipa ad “Amici” e arriva in semifinale. Vale LP e Lil Jolie, “Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore” – Valentina Sanseverino, concorrente di “X Factor” 2021, e Angela Ciancio, concorrente di “Amici” nel 2023.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sanremo Giovani 2024? Appuntamento su Rai 2 in seconda serata con la conduzione di Alessandro Cattelan. In tutto sono previste cinque puntate, a partire dal 12 novembre 2024. Le prime selezioni avvengono il 12, 19, 16 novembre e il 3 dicembre. L’ultima fase il 18 dicembre su Rai 1 in prima serata con la finalissima che decreterà le quattro Nuove proposte che vedremo a Sanremo 2025.