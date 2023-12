Sanremo Giovani 2023, vincitori: chi ha vinto la finale e parteciperà al Festival di Sanremo 2024

Chi sono i vincitori di Sanremo Giovani 2023 che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2024? Nel corso della serata andata in onda oggi, martedì 19 dicembre, Amadeus ha proclamato il vincitore del concorso che, come già accaduto nel 2018, nel 2021 e nel 2022, sostituisce la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo. A trionfare e conquistare il diritto di partecipare con un nuovo pezzo inedito al Festival di Sanremo 2024 è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Alla kermesse canora, nella sezione Big, prenderanno parte anche altri due giovani. Si tratta di: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Cantanti

Quali sono i cantanti (e le loro canzoni) che hanno preso parte alla finale di Sanremo Giovani 2023? Eccoli tutti con i rispettivi brani:

Dipinto: Criminali

Fellow: Alieno

Nausica: Favole

Omini: Mare Forza 9oi

Bnkr44: Effetti speciali

Clara: Boulevard

Grenbaud: Mama

Jacopo Sol: COSE CHE NON SAI

Lor3n: Fiore D’inverno

Santi Francesi: Occhi tristi

Tancredi: Perle

Vale LP: Stronza

Streaming e tv

Abbiamo visto i vincitori di Sanremo Giovani 2023, ma dove vedere la finale in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – martedì 19 dicembre 2022 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.