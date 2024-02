Sanremo 2024: quando ci sarà Fiorello al Festival, Viva Rai 2, conduttore

Quando ci sarà Fiorello al Festival di Sanremo 2024? Lo showman siciliano affiancherà nel corso di tutta la settimana il suo storico amico Amadeus, giunto al suo quinto Festival consecutivo. Rispetto ai primi anni, però, Fiorello non sarà co-conduttore in tutte e cinque le serate. Lo vedremo infatti come conduttore sul palco solo nella serata finale del 10 febbraio 2024. Ma Fiorello sarà comunque a Sanremo durante tutta la kermesse.

Avrà infatti il glass di Viva Rai 2 proprio di fronte l’ingresso del Teatro Ariston. Da lì condurrà il suo show che per l’occasione non andrà in onda da Roma e al mattino alle 7 su Rai 2, ma su Rai 1 a tarda notte, subito dopo la fine della serata di Sanremo. Si faranno dunque le ore piccole. Fiorello nel suo glass ospiterà cantanti e altri personaggi. Lo showman potrà inoltre nel corso delle serate entrare a sorpresa nel teatro e nella platea del pubblico durante la diretta, per qualche divertente sketch. Sarà sul palco in veste di co-conduttore solo nella serata finale del sabato.

Appuntamento quindi con Viva Rai 2 speciale Sanremo subito dopo la fine delle cinque puntate del Festival, su Rai 1. Fiorello inoltre farà delle comparsate in teatro durante le dirette delle serate, e sarà co-conduttore della finale.

Cantanti

Abbiamo visto quando Fiorello sarà sul palco del Festival di Sanremo 2024, ma chi sono i cantanti in gara? In tutto 30 artisti: