Sanremo 2024, le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

SANREMO 2024 PAGELLE ABITI – Ed eccoci arrivati al “The Grand Finale”. Come dico sempre io: “Tutte le cose belle hanno una fine”. E questa sera finisce ahimè anche il 74esimo Festival di Sanremo. Un’edizione davvero straordinaria sia per l’audience, sia per i cantanti, sia per gli special guest. Vorrei condividere con voi una breve riflessione, ma profonda: non vi è stata alcuna serata di questo Festival dove la moda non sia stata co-protagonista del palco insieme alla musica. E questo è un grande statement su cui riflettere, anche e soprattutto per il futuro. Infatti Sanremo è la grande festa di tutti gli italiani, il grande evento di cui essere orgogliosi. Così come per il nostro Made In Italy, soprattutto legato alla produzione di capi e accessori moda, che tutto il mondo ci invidia. Ecco le nostre ultime pagelle di stile, sempre dritte all’obiettivo. Senza se e senza ma.

AMADEUS

Ora ci lamentiamo ma queste sue giacche Las Vegas style ci mancheranno. Eccome se ci mancheranno. VOTO: 8

RENGA e NEK

Rigorosissimi questa sera. Abito doppiopetto nero con camicia e cravatta dal sapore vintage. Tutto firmato Maurizio Miri. Ottima scelta. VOTO: 9

BIG MAMA

Bellissima in rosso fuoco. Gown dress con crinolina a vista. VOTO: 9

GAZZELLE

Vestito come un pensionato in vacanza. Però almeno indossa la giacca per la finale. VOTO: 5

DARGEN D’AMICO

San Valentino fashion style. In più, bicolor. Non ci facciamo mancare proprio nulla questa sera. VOTO: 4

IL VOLO

Uno solo veste la giacca. Gli altri due se la sono dimenticata nel backstage. Noiosi. VOTO: 5

LOREDANA BERTÈ

Straordinaria. Avanti anni luce. La donna più cool dell’Ariston. Gli occhiali da sole con piume integrate sono da museo. VOTO: 10

FIORELLO

Come porta lo smoking lui… Con il pantalone ampio. VOTO: 9

NEGRAMARO

Beh è chiaro che lo stilista dei loro look sia lo stesso di quello di Fiorello. VOTO: 7

TANANAI

Maxi cappotti sartoriale e look minimal. Nulla di che. VOTO: 6

MAHMOOD

Concettuale e di rottura. Coerente con tutte le serate precedenti. Finalmente uno che osa e provoca con stile. VOTO: 9

SANTI FRANCESI

Un po’ maggiordomo, un po’ abito da sposa radical chic. Immancabile il guanto ton sur ton. VOTO: 7

DIODATO

Elegante e semplice. Il dolcevita sul palco dell’Ariston non si vedeva da decenni. VOTO: 6

FIORELLA MANNOIA

Raffinata come una dea. L’abito è disegnato perfettamente sulla sua silhouette. VOTO: 9

ALESSANDRA AMOROSO

Un abito che è un mix di swimwear evoluto, notte profonda, erotismo e forza. VOTO: 7

ALFA

La T-shirt non manca ma c’è un’evoluzione grazie alle paillettes. VOTO 6 per l’impegno

IRAMA

Ma se sul palco dell’Ariston indossi la giacca senza nulla sotto vinci qualcosa? Magari al FantaSanremo? VOTO: 6

GIGLIOLA CINQUETTI

Poteva osare di più. Molto di più. VOTO: 5

GHALI

Sembra appena sceso da un ufo deluxe. Non manca il luccichio. VOTO: 7

LUCA ARGENTERO

Elegante in un abito Giorgio Armani. Timeless. VOTO: 8

ANNALISA

E le culotte finalmente si sono rivelate. E si confermano uno dei trend di stagione. Non per tutti. VOTO: 8

ANGELINA MANGO

E vai di culotte e ricami preziosi. Tutto firmato Etro by Marco De Vincenzo. VOTO: 7 e mezzo

GEOLIER

Per fortuna è il suo ultimo look per questo Sanremo. Anche qui non ci siamo. VOTO: 3

EMMA

La tuta intera di pelle non le dona. E nemmeno le scarpe rosse. VOTO: 4

IL TRE

Ancora effetto naked. E ancora senza camicia sotto la giacca in tulle. Ma dove sta la novità? VOTO: 5

RICCHI E POVERI

Gli unici che credono nei “colori vivaci” (cit.) sono loro. Rosso Oriente. Angela è vita pura! VOTO: 6

THE KOLORS

Sono licheni quelli presenti sulla spalla della giacca? E dove sta la camicia? VOTO: 5 e mezzo

MANINNI

Un completo troppo sofisticato per Sanremo con due revers diversi. E pure i guanti. VOTO: 6

LA SAD

Punkissimi. Sempre di più. Ricoperti di borchie e tatuaggi. VOTO: 8

MR. RAIN

I cappotti vengono indossati come giacche. Larghi e lunghi. Con un dettaglio brillante. VOTO: 6/7

FRED DE PALMA

I volumi del look sembrano quelle dell’Omino Michelin. E anche il colore. VOTO: 6

SANGIOVANNI

A righe bianche e bordeaux. Panna e fragole. Più che un look da Ariston sembra un look da weekend di relax. VOTO: 5

CLARA

Abito sinuoso in metal-mesh. Space couture. VOTO: 7

BNKR44

Questa sera sembrano usciti da un servizio fotografico in bianco e nero degli anni Sessanta.

VOTO: 6

ROSE VILLAIN

E si conclude con un look splendido, da sirena deluxe. Bellissima e raffinata. VOTO: 9