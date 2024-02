Sanremo 2024, Matilda De Angelis è la fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi

Matilda De Angelis è la fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi, il duo in gara al Festival di Sanremo 2024. La grande attrice come ricorderete negli anni scorsi è stata co-conduttrice del Festival al fianco di Amadeus. Appassionata di musica, è un’attrice molto nota e apprezzata anche all’estero. Da ormai diversi mesi è fidanzata con il frontman dei Santi Francesi, Alessandro De Santis.

Il duo ha vinto Sanremo Giovani e così ha ottenuto l’accesso tra i Big di Sanremo 2024. Nel 2022 la coppia aveva vinto X Factor. Matilda De Angelis e Alessandro De Santis hanno reso nota la loro relazione circa un anno fa. Da allora sembrano più felici che mai, come dimostrano le foto recentemente pubblicate su Instagram.

Il loro amore è iniziato con un bacio rubato dai paparazzi e poi è stato reso ufficiale attraverso un red carpet, quando hanno sfilato insieme durante un evento a Torino. La loro storia è stata accolta con entusiasmo dai fan e dai media, e da allora non hanno fatto altro che dimostrare quanto siano affiatati e innamorati.

I due pubblicano infatti spesso foto insieme sui social. Matilda De Angelis ha avuto grande successo in particolare con la serie La legge di Lidia Poet. Proprio in occasione della presentazione della serie si è presentata ufficialmente al fianco di De Santis. “Io sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ci speravo ma non succedeva, e a un certo punto ho anche pensato: ‘forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato’. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo”, ha detto l’attrice. De Santis è nato nel 1998 a Cuorgné, in Piemonte. Prima della partecipazione al talent show di Sky, Alessandro De Santis e Mario Francese hanno partecipato anche ad Amici 17. All’epoca, però, il gruppo si chiamava The Jab e ne faceva parte anche il batterista Davide Buono.

Prima del cantante dei Santi Francesi, Matilda De Angelis ha avuto una relazione con Pietro Castellitto, noto attore e regista, figlia di Sergio. “Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone. Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore” ha raccontato l’attrice a Vanity Fair. “Per dire che è finita una storia, bisogna che prima ci sia stata, la storia”.