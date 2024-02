Sanremo 2024, chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash dei The Kolors: figli, carriera, anni, età, lavoro, Instagram

Chi è la fidanzata di Stash, il cantante dei The Kolors? Il gruppo, dopo il successo di quest’estate con Italo Disco, è in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Un ragazzo una ragazza. Il cantante è fidanzato da anni con Giulia Belmonte, e i due hanno anche due bellissimi figli. Scopriamo allora qualcosa in più sulla vita privata del cantante dei The Kolors.

Giulia Belmonte e Stash Fiordispino si sono incontrati la prima volta nel 2017 ma hanno iniziato a frequentarsi un paio d’anni dopo. Dopo qualche mese sono andati a convivere a Milano. Il 3 dicembre 2020 è nata Grace, la loro primogenita. La bimba è stata battezzata a Ravello, nella Costiera Amalfitana. Nell’estate del 2022 hanno avuto la loro seconda figlia, Imagine, un nome a dir poco curioso che ha fatto discutere.

Giulia Belmonte è nata il 13 agosto 1995 in un paese in provincia di Pescara. Nel mese di luglio del 2017 ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione ed ha il tesserino di giornalista pubblicista. Sin da giovanissima fa anche la fotomodella. La fidanzata di Stash ama molto lo sport e in particolare il nuoto.

Nel 2013 ha conquistato la fascia di Miss Abruzzo arrivando tra le finaliste di Miss Italia grazie alla sua bellezza mediterranea e alla sua intelligenza. Nel 2014 ha preso parte a Tacco 12 il programma de La5 e, dopo la laurea, ha intrapreso la professione di Social Media Specialist presso un’agenzia di Teramo.

Successivamente è diventata Beauty Consultant per Douglas, iniziando anche l’attività di influencer. Ben presto prende parte ad alcuni programmi di TV7 Gold e Telenova in Lombardia e in Piemonte. In seguito prende parte nel ruolo di inviata al programma culturale storia e misteri dove affianca Aristide Malnati. Giulia Belmonte nel 2019 è protagonista del video di Benji e Fede Dove e quando, tormentone estivo di grande successo. Su Instagram è seguita da circa 250mila persone.