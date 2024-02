Sanremo 2024, Fiorello ad Amadeus: “Con questi numeri vinci le Europee”

“Con questi ascolti record, oltre il 60% ogni sera, non sei un partito, da solo sei una coalizione”, scherza Fiorello in apertura della serata finale del Festival di Sanremo, rivolgendosi al suo amico Amadeus. “Questo vince le Europee e si prende l’Eurovision”, aggiunge lo showman. “Questo è il nostro ultimo Festival, Amadeus ha bisogno di riposo”, conferma Fiorello. “Penso a José, sono cinque anni che sei prima fila”, ha aggiunto il co-conduttore della finale rivolgendosi al figlio adolescente di Amadeus. “Gli italiani ti hanno visto crescere, l’anno prossimo ti toccherà andare a scuola”, scherza.

“La serata è lunga, non mi coinvolgere nei tuoi loschi traffici”, l’ironico monito di Ciuri. “Ormai molte cose non si possono dire, come crepi il lupo. Allora mi chiedo perché il lupo si e la balena no?”, un’altra delle battute del conduttore di Viva Rai 2. “Oggi abbiamo 30 cantanti: quando l’ultimo finisce di cantare, il primo è già in tournée”.

“Questo non è un Festival, è un travaglio”, ha poi aggiunto in un secondo momento Fiorello.