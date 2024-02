Sanremo 2024, l’abito di Emma per la seconda serata del Festival: stilista, look, vestito

Qual è l’abito (vestito) di Emma per la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio al teatro Ariston della città ligure? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look (vestito, scarpe, gioielli ecc) della cantante per la serata di stasera su Rai 1:

Lo stilista dell’abito di Emma

Qual è lo stilista di Emma per il Festival di Sanremo 2024? A vestire la cantante è Lorenzo Posocco. Stylist, editor e consultant nominato nel 2019 da Hollywood Reporter “stylist più influente della musica”. La sua clientela di celebrità include Dua Lipa, Marco Mengoni, Elodie, Zayn, Taron Egerton e Vittoria Ceretti. Ha lavorato come stylist anche per il debutto di Filippo Grazioli da Missoni. Posocco ha collaborato con riviste prestigiose come V Magazine, Vogue Spagna, Vogue Mx, Vanity Fair, The New York Times, CR Fashion book, GQ, L’Officiel Magazine, Rolling Stone (USA) e con fotografi internazionali come Inez and Vinoodh, Hugo Comte, Charlotte Wales, Sharif Hamza, Luigi e Iango, Rankin, Jonathan Baron, Lorenzo Vitturi, Thung Walsh, Hanna Moon, Dexter Navy, Harry Carr, Hadar Pitchon. Il lavoro di Lorenzo può essere descritto come elegante e aspirazionale, ma al tempo stesso audace e riconoscibile.

