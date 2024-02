Quanto dura il Festival di Sanremo 2024: la durata delle serate su Rai 1. Quando finisce, inizio, fine, orario, a che ora, chiusura

Quanto dura il Festival di Sanremo 2024? Quando finisce e qual è la durata delle serate in onda su Rai 1? Appuntamento da martedì 6 febbraio 2024 con diretta su Rai 1 per cinque serate consecutive. Alla conduzione ritroviamo per il quinto anno Amadeus, con al suo fianco tanti co-conduttori. La finale di Sanremo 2024 è in programma per sabato 10 febbraio 2024. Le serate sicuramente saranno molto lunghe e si andrà a letto tardi, perché quest’anno in gara ci sono ben 30 cantanti, compresi i ragazzi usciti da Sanremo Giovani. Non ci sarà la gara delle Nuove Proposte. Non mancheranno poi grandi ospiti. Ma cerchiamo di capire quanto durano le cinque serate del Festival di Sanremo 2024.

Durata e quando finisce

Quanto dura la 74esima edizione del Festival di Sanremo? Appuntamento in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20,35 (con il Prima Festival). In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 6 febbraio 2024; l’ultima sabato 10 febbraio 2024. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 6 febbraio 2024, ore 20,35

Seconda puntata: mercoledì 7 febbraio 2024, ore 20,35

Terza puntata: giovedì 8 febbraio 2024, ore 20,35

Quarta puntata: venerdì 9 febbraio 2024, ore 20,35

Quinta puntata: sabato 10 febbraio 2024, ore 20,35

Sanremo 2023: quanto durano le serate del Festival

Vediamo adesso la durata delle cinque serate (puntate) del Festival di Sanremo 2023? Sicuramente come dicevamo non si finirà presto, visto che ci sono ben 30 cantanti in gara, oltre a tanti ospiti e momenti di show. Alcuni orari di chiusura, ma assolutamente indicativi, sono forniti da Rai Pubblicità, che ha presentato i listini per gli inserzionisti. La diretta quindi delle cinque serate dal 6 al 10 febbraio 2024 potrebbe prolungarsi oltre.

L’orario di chiusura previsto per le cinque serate di Sanremo 2024 non è stato reso noto. Ma si parla delle 2 di notte. I break pubblicitari in onda durante il Festival saranno nove (più telepromozione). Difficilmente quindi la chiusura delle serate di Sanremo 2024 sarà prima dell’1.30, anche perché quest’anno i cantanti in gara sono saliti a 30. Per la finale molto probabilmente si supereranno le 2 del mattino. Il record per ora tra gli ultimi Festival è detenuto dalla finale di Sanremo 2021 che si chiuse addirittura alle 2.39.

Streaming e tv

Abbiamo visto la durata del Festival di Sanremo 2024, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2. La74esima edizione andrà in onda anche all’estero grazie ai quattro canali di Rai Italia (Rai Italia 1 per il Nord America, Rai Italia 2 per Australia/Asia, Rai Italia 3 per l’Africa, Rai Italia 4 per il Sud America).