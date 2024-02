Sanremo 2024: anticipazioni, ospiti e cantanti della seconda serata del Festival

Stasera, mercoledì 7 febbraio 2024, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, il quinto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Per tutti sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 10, con la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Anticipazioni, ospiti e cantanti

Stasera vedremo sul palco del teatro Ariston, oltre al conduttore Amadeus, la co-conduttorice Giorgia e tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo come Giovanni Allevi, John Travolta, il cast di Mare Fuori, la co-conduttrice Giorgia che si esibirà con la sua splendida voce, Giovanni Allevi, John Travolta, il cast di Mare Fuori, Santa Balera e l’Orchestra Casadei, Leo Gassmann e Giovanni Malagò con le due mascotte di Milano-Cortina 2026. Infine Gaetano Castelli. Per quanto riguarda la gara si esibiranno metà dei cantanti in gara. Sul palco quindi:

Alfa

Annalisa

Big Mama

Clara

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Gazzelle

Geolier

Il Volo

Irama

Loredana Bertè

Mahmood

Renga e Nek

The Kolors

Streaming e tv

Dove vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.