Sanremo 2024, l’abito di Angelina Mango per la serata finale del Festival: stilista, look, vestito

Qual è l’abito (vestito) di Angelina Mango per la serata finale del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio al teatro Ariston della città ligure? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look (vestito, scarpe, gioielli ecc) della cantante per la serata di stasera su Rai 1:

Lo stilista dell’abito di Angelina Mango

Qual è lo stilista di Angelina Mango per il Festival di Sanremo 2024? Durante la sfilata del lunedì sera davanti all’Ariston la cantante ha indossato un abito Etro. Non è escluso che lo faccia anche per le serate in diretta. Lo stylist che la segue è Nick Cerioni. La sua firma estetica è ormai riconoscibile e a volte controversa. Nel 2007 entra a far parte del team styling di Mtv Italia. Nel 2010 fonda Sugarkane Studio con il suo socio e compagno Leandro Manuel Emede: uno studio creativo che si occupa di video, forografia, styling e direzione creativa. Nello stesso anno Nicolò e Leandro iniziano a collaborare con Lorenzo Jovanotti. Da quel momento Nick inizia a lavorare con molti artisti tra i quali ci sono Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Gianna Nannini, Dark Polo Gang, Simona Ventura e molti altri. Nel 2021 a Sanremo con Achille Lauro e con i Maneskin che veste sia per la vittoria del Festival e che per quella dell’Eurovision Song Contest.

Streaming e tv

