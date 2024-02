Sanremo 2024, gli abiti di Alessandra Amoroso per il Festival: look, stilista, vestiti

Quali sono gli abiti (vestiti) di Alessandra Amoroso in gara al Festival di Sanremo 2024 in programma dal 6 al 10 febbraio? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look della cantante per le cinque serate su Rai 1:

PRIMA SERATA

in aggiornamento…

Lo stilista degli abiti di Alessandra Amoroso

Qual è lo stilista di Alessandra Amoroso per il Festival di Sanremo 2024? A vestire la cantante è Marco De Lucia. La sua prima esperienza di styling è con Jasmine Thompson per il billboard di Times Square, a cui seguono grandi nomi del cinema e della musica internazionale, tra cui Kat Graham, Bebe Rexha, Ed Westwick, Sofia Carson, Ruby Rose, Ricky Martin, Bella Thorne, Giorgio Chiellini, Orlando Bloom, Ashley Park, Maye Musk, e Natasha Poly.

