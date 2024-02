Quest’anno non vedremo Alba Parietti seduta tra le prime file del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2024. La nota conduttrice ha annunciato che questa volta, per la prima volta da 32 anni, non sarà alla kermesse. Parietti lo ha rivelato con un post su Instagram. La conduttrice ha raccontato ai suoi follower di essere salita sul palco dell’Ariston nel 1992 accanto a Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci: “32 anni fa con Pippo Baudo e Milly Carlucci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa – ha scritto Alba Parietti nel post – Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo, sono stata conduttrice del Festival, tre volte del Dopofestival, giurata di qualità, commentatrice, opinionista sempre presente. Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita, delle mie emozioni della storia della televisione e mi fa piacere che le persone, gli spettatori i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo”.

Alba Parietti non ha svelato il motivo per cui non sarà presente a Sanremo 2024. “In bocca al lupo ad Amadeus. Questo è il primo anno dove per la prima volta sarò distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo”, ha concluso la conduttrice.