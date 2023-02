Sanremo 2023, perché Zelensky ha inviato una lettera alla finale del Festival: il motivo

Perché il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera a Sanremo 2023 durante la finale di questa sera, 11 febbraio? Si tratta di un messaggio, una riflessione, che il presidente dell’Ucraina ha inviato nei giorni scorsi e che verrà letto durante la finale di oggi da parte del conduttore e direttore artistico Amadeus. Ma a che ora? La lettera dovrebbe essere letta dopo la fine delle esibizioni dei 28 Big in gara, e prima dello spareggio finale, al quale quest’anno arriveranno cinque cantanti.

Un momento clou dunque di questa finale, nel quale si è deciso di fare un momento di riflessione sulla guerra in Ucraina, che va avanti da quasi un anno, da quando lo scorso 24 febbraio sono stati invasi dalla Russia. Ecco perché Zelensky ha inviato una lettera durante la finale di Sanremo 2023. Inizialmente si era ipotizzato a un video registrato, ma alla fine sarà un testo scritto.

“Lo stesso presidente – ha dichiarato Amadeus – non aveva detto ‘sarò in presenza o in video’. Lo abbiamo pensato noi, poi attraverso l’ambasciatore abbiamo saputo che aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell’Ariston”. “L’ambasciatore ucraino il pomeriggio del 2 febbraio ci ha detto che avrebbe preferito inviare un testo da far leggere ad Amadeus invece che un video”, ha precisato Coletta. “Dal momento in cui tramite l’intervista con Bruno Vespa, Zelesnky ha annunciato il suo interesse a parlare agli italiani al Festival è iniziato un colloquio quotidiano con l’ambasciatore”.

“Il presidente non invierà video ma testo, che verrà tradotto dall’ambasciatore e poi letto dal direttore artistico e conduttore”. Sul controllo preventivo ha detto: “Sorrido che un direttore Rai possa censurare un Presidente, il nostro controllo sarà lo stesso per ogni programma tv, non sappiamo però ancora ne contenuto né forma”, ha spiegato Coletta.

Questa decisione di ospitare Zelensky e affrontare il tema della guerra durante la finale di Sanremo ha fatto discutere molto e non sono mancate le polemiche, ma la Rai è andata dritta per la propria strada. Il suo intervento andrà in onda a tarda sera, dopo l’esibizione di tutti i cantanti e prima dello spareggio finale. Sarà quindi sicuramente dopo la mezzanotte, visto che questa sera riascolteremo tutti e 28 i Big in gara. Si tratterà quindi di un breve momento di riflessione sulla guerra in Ucraina dopo lo svolgimento della prima parte della gara, senza interrompere la sequenza dell’esibizione dei 28 cantanti in gara.