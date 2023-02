Sanremo 2023, il vincitore della serata Cover del Festival: chi ha vinto

SANREMO 2023 VINCITORE COVER – Chi ha vinto la serata Cover del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio, su Rai 1? Ad aggiudicarsi la serata in cui gli artisti in gara al Festival hanno interpretato da soli o con degli ospiti dei brani degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000 è stato Marco Mengoni con Kingdom Choir.

LA TOP 5 DELLA QUARTA SERATA

Marco Mengoni con Kingdom Choir Ultimo con Eros Ramazzotti Lazza con Emma Giorgia con Elisa Mr Rain con Fasma

CLASSIFICA GENERALE

Questa invece la classifica generale dopo la quarta puntata:

Marco Mengoni Ultimo Lazza Mr Rain Giorgia Tananai Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce e Dimartino Gianluca Grignani Coma Cose Modà Articolo 31 LDA Leo Gassmann Paola e Chiara Ariete Mara Sattei Colla Zio Gianmaria Cugini di Campagna Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Cantanti

Tutti i cantati e ospiti che si sono esibiti durante la serata Cover del Festival di Sanremo 2023:

Ariete con Sangiovanni

Will con Michele Zarrillo

Elodie con BigMama

Olly con Lorella Cuccarini

Ultimo con Eros Ramazzotti

Lazza con Emma con Laura Marzaduri

Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe

Shari con Salmo

Gianluca Grignani con Arisa

Leo Gassmann con Edoardo Bennato

Articolo 31 con Fedez

Giorgia con Elisa

Colapesce e Dimartino con Carla Bruni

Cugini di Campagna con Paolo Vallesi

Marco Mengoni con Kingdom Choir

Gianmaria con Manuel Agnelli

Mr Rain con Fasma

Madame con Izi

Coma Cose con Baustelle

Rosa Chemical con Rose Villain

Modà con Le Vibrazioni

Levante con Renzo Rubino

Anna Oxa con iLjard Shaba

Sethu con BNKR44

LDA con Alex Britti

Mara Sattei con Noemi

Paola e Chiara con Merk & Kremont

Colla Zio con Ditonellapiaga

