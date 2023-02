Sanremo 2023, premio Lucio Dalla: vincitore, chi ha vinto

PREMIO LUCIO DALLA SANREMO 2023 VINCITORE – Chi ha vinto il Premio Lucio Dalla del Festival di Sanremo 2023 che stasera, 11 febbraio, ha visto su Rai 1 la serata finale? A conquistare il premio della Sala Stampa è stato Colapesce e Dimartino con “Splash”.

Cos’è

Il Premio Lucio Dalla è assegnato dalla sala stampa, quindi da parte di tutti i giornalisti presenti in sede in quanto giudici della kermesse, ed è intitolato così per rendere omaggio al grande cantante. Il premio ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la cultura del canto, della composizione della musica d’autore e dello spettacolo musicale in linea col sempre desiderato progetto non scritto del grande Maestro e Poeta scomparso.

Cantanti

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Premio Lucio Dalla del Festival di Sanremo 2022, ma quali erano i cantanti in gara su Rai 1? Ecco la lista completa: