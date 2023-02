Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: “Alle prove ha saltato la fila. Maleducata!”

Sul palco dell’Ariston con gli Articolo 31 nella serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023, Fedez ha fatto show in una diretta Instagram, rivelando alcuni retroscena sulla kermesse. In particolare il rapper si è scagliato contro Anna Oxa, rea di aver saltato la fila durante le prove al Teatro Ariston. “Lei è arrivata e ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore, c’erano altri artisti prima che stavano aspettando, lei è arrivata e ha saltato la fila. È stata veramente maleducata”, ha detto nel corso della diretta, poco dopo la sua esibizione con gli Articolo 31.

“Ero molto tentato dal dirglielo, poi l’ho vista e ho lasciato perdere”, ha aggiunto Fedez. Il quale non sembra temere la reazione della Oxa: “Non me ne frega un caz*o, non ci si comporta così. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?”.

“Volevo baciare Stefano Coletta, non l’ho trovato e ho ripiegato sulla signora nel pubblico”, ha poi spiegato, riferendosi al momento in cui è sceso dal palco, durante l’esibizione con gli Articolo 31, e ha dato un bacio sulla guancia a una signora seduta in platea.