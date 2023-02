Sanremo 2023, diretta LIVE quarta serata: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Sanremo 2023, diretta LIVE quarta serata: ospiti, cantanti e cronaca del Festival

SANREMO 2023 DIRETTA LIVE – Stasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, il quarto affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston ben 28 artisti da lui scelti (compresi i vincitori di Sanremo Giovani). Noi di TPI seguiremo LIVE l’intera serata con una cronaca testuale. Seguite tutto con noi!

DIRETTA



Ore 02,03 – Finisce qui la quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Appuntamento a domani con la serata finale!

Ore 01,58 – Ecco la classifica generale dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2023:

Marco Mengoni Ultimo Lazza Mr Rain Giorgia Tananai Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce e Dimartino Gianluca Grignani Coma Cose Modà Articolo 31 LDA Leo Gassmann Paola e Chiara Ariete Mara Sattei Colla Zio Gianmaria Cugini di Campagna Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Ore 01,50 – Il presidente della Regione Liguria Toti premia Marco Mengoni che, pochi istanti dopo, si esibisce nuovamente

Ore 01,48 – Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini annunciano il vintore della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. A trionfare è stato Marco Mengoni. Di seguito la TOP 5:

Marco Mengoni Ultimo con Eros Ramazzotti Lazza con Emma Giorgia con Elisa Mr Rain con Fasma

Ore 01,39 – Si torna in teatro dopo la pubblicità, palco a Chiara Francini che si cimenta nel suo monologo sulla maternità

Ore 01,23 – Torna Chiara Francini che con Amadeus presenta l’ultima canzone in gara stasera: i Colla Zio con Ditonellapiaga cantano “Salirò”

Ore 01,18 – Penultima canzone in gara: Paola e Chiara con Merk e Kremont si cimentano in un medley

Ore 01,13 – Dopo la pubblicità, si torna in teatro con Amadeus che si collega con Fiorello trovandolo steso a terra con una coperta e una sveglia: “Ti manco? Ieri sera abbiamo fino talmente tardi… Qui a Roma è passato un cinghiale e mi ha detto: “Ancora qua stai?” Non capisco più nulla, non so che giorno è… Vi ho seguiti, ho visto il momento degli Articolo 31 è stato bellissimo… Fuortes ha mosso il sopracciglio… Non hanno trovato un pacco bomba… Era la borsa dei trucchi di Rosa Chemical”

Ore 01,00 – Ancora gara con Mara Sattei e Noemi che cantano “L’amour toujours”

Ore 00,55 – Tocca a LDA che con Alex Britti cantano “Oggi sono io”

Ore 00,45 – Entrano Gli autogol che, dopo qualche battuta con Amadeus e Gianni Morandi e qualche imitazione, presentano Sethu con Bunker 44 che cantano “Charlie fa surf”

Ore 00,40 – Anna Oxa con Iljard Shaba canta “Un’emozione da poco”

Ore 00,34 – Levante con Renzo Rubino cantano “Vivere”

Ore 00,26 – Si torna all’Ariston dopo la pausa pubblicitaria. Palco ai Modà che con Le Vibrazioni cantano “Vieni da me”

Ore 00,13 – Vengono chiamati sul palco Andrea Delogu e Jody Cecchetto – presentatori del PrimaFestival – che con Amadeus presentano i prossimi cantanti in gara: i Rosa Chemical con Rose Villain cantano “America”

Ore 00,08 – I Coma Cose con i Baustelle cantano “Sarà perché ti amo”

Ore 00,04 – Dopo la pubblicità e il Tg1 60 secondi, si torna all’Ariston per andare avanti con la gara. E’ il momento di Madame che con Izi canta “Via del campo”

Ore 23,55 – Ancora gara: Mr Rain con Fasma cantano “Qualcosa di grande”

Ore 23,49 – Si torna alla gara con Gianmaria e Manuel Agnelli che cantano “Quello che non c’è”

Ore 23,45 – Dopo una pausa pubblicitaria, Amadeus si collega con la nave Costa dove si esibiscono Takagi e Ketra

Ore 23,33 – Torna sul palco dell’Ariston il favorito per la vittoria finale Marco Mengoni che con i Kingdom Choir canta ““Let it be”

Ore 23,27 – I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi cantano “La forza della vita” e “Anima mia”

Ore 23,23 – Torna Chiara Francini che scherza con Amadeus e Gianni Morandi: “Signor Gianni, lei è da sposare”, “Ma sono già sposato” “Ma lei è un uomo generoso…”

Ore 23,15 – Ospiti del Festival di Sanremo 2023 il cast di Mare fuori, la serie tv di Rai 2. Presente la protagonista Carolina Crescentini

Ore 23,08 – Colapesce e Dimartino con Carla Bruni cantano “Azzurro”

Ore 23,01 – Si va avanti con la gara: Giorgia ed Elisa cantano “Luce” e “Di sole d’azzurro”. Standing ovation per le due artiste

Ore 22,53 – Si torna in teatro dopo una breve pausa pubblicitaria: è il momento degli Articolo 31 che con Fedez si cimentano in un medley. Durante il brano JAx e Fedez urlano “Giorgia legalizzala” in riferimento alla cannabis citata nel pezzo

Ore 22,40 – Palco e microfono a Leo Gassmann ed Edoardo Bennato che cantano un medley

Ore 22,33 – Dopo la pubblicità Amadeus si collega con Morandi che al Suzuki Stage presenta La Rappresentate di Lista

Ore 22,23 – Amadeus legge un testo per il giorno della memoria e vengono proiettate delle immagini sul sipario del dramma delle foibe

Ore 22,15 – Si va avanti con la gara: sul palco arrivano Gianluca Grignani e Arisa che cantano “Destinazione paradiso”

Ore 22,06 – Chiara Francini canta “Che serata straordinaria”. Poi con Amadeus presenta il prossimo cantante in gara: Shari e Salmo cantano “Hai scelto me / Diavolo in me”

Ore 21,58 – Dopo la pausa pubblicitaria Tananai canta “Vorrei essere come Biagio” con Don Joe e Biagio Antonacci

Ore 21,43 – Torna Chiara Francini che presenta il prossimo cantante in gara: Lazza che con Emma canta “La fine”

Ore 21,35 – E’ arrivato il momento di Ultimo ed Eros Ramazzotti che cantano un medley

Ore 21,25 – Al rientro dalla pubblicità Amadeus lancia l’ingresso dalle scale di Chiara Francini, la co-conduttrice della quarta serata. A sorpresa lei risponde dalla platea… Dopo qualche battuta tra i due viene presentato il prossimo cantante in gara: Olly che con Lorella Cuccarini canta “La notte vola”

Ore 21,12 – Amadeus e Gianni introducono Peppino Di Capri che canta Champagne. Al termine ingresso Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e vicesindaco Leandro Faraldi con il Premio Città di Sanremo alla Carriera

Ore 21,06 – E’ arrivato il momento di Elodie che con BigMama canta “American woman”

Ore 20,58 – Secondo cantante in gara: Will e Michele Zarrillo cantano “Cinque giorni”

Ore 20,52 – Si parte subito con la gara: Ariete e Sangiovanni con “Centro di gravità permanente”

Ore 20,46 – Amadeus entra in scena e chiama Morandi. Gianni si presenta in tuta correndo tra le persone in platea… Poco dopo i due spiegano come votare per i cantanti e forniscono i codici televoto:

01 – Ariete con Sangiovanni

02 – Will con Michele Zarrillo

03 – Elodie con BigMama

04 – Olly con Lorella Cuccarini

05 – Ultimo con Eros Ramazzotti

06 – Lazza con Emma con Laura Marzaduri

07 – Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe

08 – Shari con Salmo

09 – Gianluca Grignani con Arisa

10 – Leo Gassmann con Edoardo Bennato

11 – Articolo 31 con Fedez

12 – Giorgia con Elisa

13 – Colapesce e Dimartino con Carla Bruni

14 – Cugini di Campagna con Paolo Vallesi

15 – Marco Mengoni con Kingdom Choir

16 – Gianmaria con Manuel Agnelli

17 – Mr Rain con Fasma

18 – Madame con Izi

19 – Coma Cose con Baustelle

20 – Rosa Chemical con Rose Villain

21 – Modà con Le Vibrazioni

22 – Levante con Renzo Rubino

23 – Anna Oxa con iLjard Shaba

24 – Sethu con BNKR44

25 – LDA con Alex Britti

26 – Mara Sattei con Noemi

27 – Paola e Chiara con Merk & Kremont

28 – Colla Zio con Ditonellapiaga

Ore 20,44 – Inizia la quarta serata del Festival di Sanremo 2023!

Ore 19,50 – Ci siamo: tra 40 minuti inizierà la quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Seguitela con noi!

Ore 19,45 – Oggi vedremo tutti i cantanti in gara cimentarsi in alcune cover di brani degli anni 60, 70, 80, 90 e 2000. Con loro tantissimi ospiti. Di seguito l’ordine d’uscita dei cantanti in gara:

Ariete con Sangiovanni

Will con Michele Zarrillo

Elodie con BigMama

Olly con Lorella Cuccarini

Ultimo con Eros Ramazzotti

Lazza con Emma con Laura Marzaduri

Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe

Shari con Salmo

Gianluca Grignani con Arisa

Leo Gassmann con Edoardo Bennato

Articolo 31 con Fedez

Giorgia con Elisa

Colapesce e Dimartino con Carla Bruni

Cugini di Campagna con Paolo Vallesi

Marco Mengoni con Kingdom Choir

Gianmaria con Manuel Agnelli

Mr Rain con Fasma

Madame con Izi

Coma Cose con Baustelle

Rosa Chemical con Rose Villain

Modà con Le Vibrazioni

Levante con Renzo Rubino

Anna Oxa con iLjard Shaba

Sethu con BNKR44

LDA con Alex Britti

Mara Sattei con Noemi

Paola e Chiara con Merk & Kremont

Colla Zio con Ditonellapiaga

Cantanti

Ma quali sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023? Di seguito l’elenco degli artisti con i relativi brani:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.