Sanremo 2023, conferenza stampa del 9 febbraio LIVE

DIRETTA

Ore 13.41 – Termina la conferenza stampa

Ore 13.40 – Amadeus sulla richiesta di celebrare domani il Giorno del ricordo durante la diretta: “Nessun tema è meno importante di un altro. Noi non possiamo farne tanti nel corso di un Festival, vedremo se domani incorporeremo un momento di ricordo per le Foibe”

Ore 13.33 – Paola Egonu: “Non ho vissuto esperienze negative sul colore della mia pelle per quanto riguarda l’ambito sportivo”

Ore 13.28 – Coletta risponde ironicamente a una domanda provocatoria di Enrico Lucci che ipotizzava la volontà della premier di essere presente a Sanremo: “Se Giorgia Meloni avesse voluto venire a Sanremo si sarebbe già attivata da tempo con i nostri uffici”

Ore 13.20 – Paola Egonu: “Le mie parole sul far nascere un figlio nero in Italia e condannarlo all’infelicità sono state travisate. Io sono felice. Era solo una preoccupazione dopo aver visto l’omicidio di George Floyd”

Ore 13.17 – Paola Egonu sul suo futuro professionale in Turchia: “Sono andata a giocare lì in Turchia per crescere, ma non ho trovato maggior rispetto in quel Paese. Sto metabolizzando l’addio alla nazionale, ma tornerei volentieri. Non ho mai detto che non tornerò qui finché ci sarà il governo Meloni”

Ore 13.15 – Paola Egonu sul monologo che terrà questa sera: “Mi racconto a 360 gradi, l’ho scritto io, e non parte da alcuno spunto particolare”

Ore 13.13 – Sull’orario di chiusura della serata: “Sicuramente si faranno almeno le 2 di notte”, dice Amadeus

Ore 13.10 – Amadeus sulla classifica provvisoria: “Mi incuriosiscono Colapesce e Dimartino così in alto come Tananai, ma non metto bocca sulle votazioni. Sappiamo che potrà essere rivoluzionata, le posizioni sono molto vicine. Tra il primo e il decimo posto lo scarto è minimo. Ognuno di noi guardandola può trovare conferme e sorprese, ma non ci sono cose clamorose. Questo è il gusto della sala stampa, ora vediamo la top cinque dopo il voto della giuria demoscopica e del televoto”

Ore 13.02 – Paola Egonu: “L’Italia è un Paese razzista, ma questo non vuol dire che lo siano tutti. Sta migliorando da questo punto di vista, non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima. Voglio semplicemente dire come stanno le cose”

Ore 12.58 – Amadeus sul Fantasanremo: “Non mi sono occupato del Fantasanremo, è un gioco, un divertimento, che riguarda tantissimi ragazzi. Lo trovo divertente, una volta Morandi voleva dare il cinque a un concorrente e lui tolse la mano dicendo ‘no, sono io che devo darlo a te’. Questa cosa mi diverte molto”

Ore 12.47 – Amadeus sull’intervento di Angelo Duro: “Io lo conosco, ha un seguito notevole. Non siamo abituati a questa comicità. Credo che sia un talento, lo inviterei di nuovo sul palco. Volevo un comico ‘anomalo’, ha diviso, ma lo sapevo e non mi ha sorpreso”. Coletta: “Ero in platea, ho colto due tipi di reazioni. C’era una parte assolutamente adesa al racconto e allo stile di Duro, un’altra parte che invece dissentiva. Quando si fa spettacolo bisogna monitorare i fenomeni in ogni espressione. Dal secondo Festival Amadeus mi parla di Angelo Duro, io non lo conoscevo. Si tratta di un fenomeno molto forte, con un linguaggio molto forte, andato appositamente in fascia notturna. Il codice irriverente con cui ha raccontato l’ambivalenza che si annida nel privato e nel pubblico della società sia uno sguardo legittimo. Non ha scandalizzato solo per il linguaggio, ma anche per la verità consegnata al pubblico”.

Ore 12.45 – Arriva in sala stampa la co-conduttrice di stasera Paola Egonu: “Sono emozionatissima come potete vedere, ancora non ci credo e non vedo l’ora”

Ore 12.40 – Stefano Coletta sulla performance di Fedez: “Confermo che non eravamo a conoscenza del testo, ci aveva detto che lo avrebbe cambiato. La libertà è un diritto sacrosanto che può esprimersi attraverso tutte le forme d’arte. A nome dei vertici Rai in maniera molto netta mi dissocio dagli attacchi personali che la performance ha rappresentato, soprattutto nella gestualità. Può avere una libertà espressiva ma può fare molto male quando diventa un attacco personale, che io contesto fortemente e che il servizio pubblico non può ammettere. Non è più libertà, non è più diritto, quando diventa un attacco personale a un viceministro del nostro governo, che peraltro ha già chiesto scusa, era un capitolo chiuso”

Ora 12.35 – Federica Lentin: “Questa sera verranno premiati i Maneskin e Peppino Di Capri dalla Città di Sanremo. Si esibirà nuovamente Massimo Ranieri, Gianni Morandi canterà ‘Fatti mandare dalla mamma’ con Sangiovanni. Canteranno anche Annalisa a Gu Pequeno”

Ore 12.32 – Amadeus: “Importante dare la possibilità a un’attivista di denunciare quello che sta accadendo in Iran”. Sull’esibizione di Gianni Morandi, Albano e Massimo Ranieri: “Tutti e tre erano entusiasti dell’idea, ognuno ha condiviso 50 anni della propria vita con l’altro. Vederli abbracciati, cantare insieme e giocare tra di loro è una fotografia che non si sbiadirà mai nella storia del Festival”

Ore 12.20 – Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, si congratula per gli ascolti della serata di ieri: il picco, vicino ai 17 milioni, durante la canzone “Uno su mille” di Gianni Morandi

Ore 12.15 – Inizia la conferenza stampa. Intervengono: Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time; Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Federica Lentin, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time; Amadeus, Direttore Artistico Festival Sanremo; Paola Egonu e Gianni Morandi

Ore 11.40 – A breve l’inizio della conferenza stampa

Conduttori

Il Festival di Sanremo 2023 sarà condotto, per la quarta volta consecutiva, da Amadeus. Al suo fianco quattro co-conduttrici. Nella prima serata e nella finale dell’11 febbraio ci sarà Chiara Ferragni, nella seconda sera Francesca Fagnani, nella terza Paola Egonu e nella quarta Chiara Francini. Ricapitolando:

Martedì 7 febbraio 2023: Chiara Ferragni

Mercoledì 8 febbraio 2023: Francesca Fagnani

Giovedì 9 febbraio 2023: Paola Egonu

Venerdì 10 febbraio 2023: Chiara Francini

Sabato 11 febbraio 2023: Chiara Ferragni

Con Amadeus ci sarà sempre un co-conduttore d’eccezione: Gianni Morandi.

Streaming e tv

Dove vedere la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? L’incontro con la stampa verrà trasmesso dalle ore 11,30 su RaiPlay.it, la piattaforma gratuita che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.