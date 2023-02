I Coma Cose annunciano il loro matrimonio: “Lo abbiamo deciso prima di venire a Sanremo”

“Abbiamo deciso di sposarci, un giorno stavamo chiacchierando di matrimonio, e gli ho detto cosa ne pensi se ci sposassimo davvero? La proposta l’ho fatta un po’ io, poi lui però è arrivato con l’anello”: Francesca Mesiano, “California” nel duo in gara a Sanremo, ha annunciato la lieta notizia in conferenza stampa dopo che i giornalisti le hanno notato un anello al dito.

Il suo futuro marito, Fausto Zanardelli (in arte “Fausto Lama”) ha aggiunto: “Io sono di spirito romantico e ho detto ‘adesso o mai più’, per ora c’è la promessa, quando si placano le acque decidiamo tutto per bene”.

La loro performance ha emozionato il pubblico dell’Ariston per dolcezza e complicità: al termine del singolo “L’addio” che hanno cantato la prima sera i due si sono anche baciati sul palco. Tra Fausto e California la relazione va avanti da otto anni: hanno affrontato una profonda crisi insieme, ed è diventata l’ispirazione per la loro canzone in gara.

“Lo abbiamo deciso mentre eravamo a Milano, prima di venire a Sanremo” racconta California. “A volte capita che non si comunichino bene i sentimenti. Noi ci siamo riavvicinati perché ci mancavamo. La lontananza serve anche a trovare il proprio io e senza di lei non si capisce quanto è bello riavvicinarsi. ‘La lontananza sai è come il vento’, aveva ragione Domenico Modugno”.

Della data non si sa ancora nulla, ma la location no. “Di solito non ci si sposa nella città di origine della sposa?” ha domandato Fausto Lama. Mesiano è originaria di Pordenone, è possibile che la cerimonia avvenga lì.