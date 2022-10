Punta a un cast di grandi stelle Amadeus per il Festival di Sanremo 2023. Quel che è certo è che ieri, 17 ottobre, si sono chiuse le candidature per presentare il proprio brano alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana, in programma dal 7 all’11 febbraio al Teatro Ariston. In tutto saranno 22 i Big in gara, a cui si aggiungono i tre finalisti di Sanremo Giovani, che come l’anno scorso parteciperanno insieme ai campioni per un totale di 25 cantanti.

L’idea del direttore artistico e conduttore è quella di avere un Sanremo “all star”, con tanti Big di primissimo livello. A spoilerare una prima lista di possibili cantanti in gara è il sito di Radio Deejay. Nomi altisonanti che fino a qualche anno fa avremmo visto solo come super ospiti, e che invece adesso avrebbero accettato di mettersi in gioco in prima persona. Tra i papabili cantanti di Sanremo 2023, spuntano Elisa, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, Giorgia, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Manuel Agnelli. E ancora Alessandra Amoroso e Ghali, oltre ai grandi ritorni sul palco dell’Ariston di Paola e Chiara, Clementino, Annalisa, Paola Turci, Levante e Madame. Infine per la quota giovani talenti si parla di Ariete, Mara Sattei, Luigi Strangis e LDA.

Sicuramente non ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari, che in questi giorni hanno annunciato un concerto a San Siro già sold out. Manca dunque al momento la “quota band”, ma si parla dei Boomdabash o dei Negramaro. Quel che è certo è che si tratterebbe di un super cast, composto da alcuni dei grandi nomi della musica italiana. Bisognerà solo aspettare ancora un po’ per qualche nuovo annuncio da parte di Amadeus. Finora il conduttore, già confermato anche per il 2024, ha svelato la presenza al suo fianco di Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Bocche cucite al momento sugli ospiti.