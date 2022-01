Drusilla Foer sul palco di Sanremo 2022: sarà la prima conduzione “en travesti” della storia del festival

Sanremo 2022, le conduttrici scelte da Amadeus

Nella serata di ieri, 11 gennaio 2022, durante il Tg1, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022 ha annunciato le cinque co-conduttrici che lo affiancheranno nella nuova avventura che partirà il 1 febbraio. La prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Lorena Cesarini, nella terza sera ci sarà Drusilla Foer, nella quarta serata Maria Chiara Giannetta. Nella finale di sabato vedremo Sabrina Ferilli. A colpire i telespettatori è stata soprattutto Drusilla Foer. Con lei, Sanremo 2022 sdogana la prima conduzione “en travesti” della storia del festival. Drusilla è infatti il personaggio di una nobildonna toscana un po’ vanesia, una diva dello spettacolo, una stella del web e un’icona fashion. A inventarla l’attore Giancluca Gori, che ne ha fatto il suo alter ego e da anni appare nelle sue sembianze in tv e in spettacoli teatrali ma anche sui social, dove Drusilla ha un proprio account. Drusilla Foer ha debuttato in teatro ma anche fatto cinema e televisione. I giornali la hanno spesso definita ‘Nobildonna’, ma lei preferisce chiamarsi – ironicamente – ‘anziana soubrette’. Artista, cantante, attrice e pittrice, ha recitato anche nel film di Ferzan Ozpetek ‘Magnifica Presenza’ ma per il popolo del web è un’icona di stile capace di prestarsi anche al sostegno di cause sociali di grande importanza.