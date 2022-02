Sanremo 2022, l’abito di Yuman per la quarta serata del Festival: look, stilista, vestito

Qual è l’abito (vestito) di Yuman per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 in onda stasera, 4 febbraio? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look del cantante per la serata su Rai 1:

Lo stilista degli abiti di Yuman

Qual è lo stilista di Yuman per il Festival di Sanremo? Il cantante punta su outfit essenziali e senza fronzoli, con dettagli urban, che perfettamente si allineano al mood del cantante. La stylist Camilla Carè fa sapere che “il suo sarà uno stile disinvolto e pulito, capace di giocare con la tradizionale silhouette maschile, reinterpretandola. Esaltando le sfumature soul e pop del brano in gara, l’artista indosserà capi unici che richiamano le linee appuntite del blues”. Per Yuman solo abiti custom made firmati Dalpaos, Federico Cina, Ixos. A completare i look sanremesi gioielli Inneraum, Tuono design, 77 denari e calzature Marsèll.

