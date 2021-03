Sanremo 2021: il testo di Una ragione in più, la canzone cantata da Francesco Renga e Casadilego

UNA RAGIONE DI PIÙ TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Francesco Renga con Casadilego canterà (cover) la canzone “Una ragione di più” di Ornella Vanoni. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Sai, c’è una ragione di più

Per dirti che vado via

Vado e porto anche con me

La tua malinconia

Cerco le mie mani, ti vorranno ancora

Ma ci sarà chi me le tiene

Oggi e domani e poi domani ancora

Finché il mio cuore ce la fa

Sei tu quella ragione di più

Mi hai chiesto talmente tanto

Io, non ho più niente per te

E ti amo, tu non sai quanto

Amo da morire anche il tuo silenzio

Che non mi lascia andare via

Vado ma se mi dici “non lasciarmi solo”

Non so se il cuore ce la fa

È una ragione di più

È una ragione di più

È una ragione di più

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Una ragione di più, la cover cantata da Francesco Renga e Casadilego al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021: il testo di Prima di andare via, la canzone cantata da Noemi con Neffa Sanremo 2021: il testo di Rosamunda, la canzone cantata da Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler Sanremo 2021: il testo di Il mio canto libero, la canzone cantata da Coma Cose, Alberto Radius e Mamakass