Sanremo 2021: il testo di Un’avventura, la canzone cantata da Bugo e i Pinguini Tattici Nucleari

UN’AVVENTURA TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Bugo con i Pinguini Tattici Nucleari canterà (cover) la canzone “Un’avventura” di Lucio Battisti. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Non sara’

Un’avventura

Non puo’ essere soltanto

Una primavera

Questo amore

Non è una stella

Che al mattino se ne va

Oh no no no no no no

Non sara’

Un’avventura

Questo amore è fatto solo di poesia

Tu sei mia

Tu sei mia

Fino a quando gli occhi miei

Avran luce per guardare gli occhi tuoi

Innamorato

Sempre di piu’

In fondo all’anima

Per sempre tu

Perché non è una promessa

Ma è quel che sara’

Domani e sempre

Sempre vivra’,

Sempre vivra’,

Sempre vivra’,

Sempre vivra’.

No! Non sara’ un’avventura

Un’avventura

Non è un fuoco che col vento puo’ morire

Ma vivra’

Quanto il mondo

Fino a quando gli occhi miei

Avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato

Sempre di piu’

In fondo all’anima

Per sempre tu

Perché non è una promessa

Ma è quel che sara’

Domani e sempre

Sempre vivra’,

Perché io sono innamorato

Sempre di piu’

In fondo all’anima

Ci sei per sempre tu…

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Un’avventura, la cover cantata da Bugo e i Pinguini Tattici Nucleari al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

