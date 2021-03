Sanremo 2021, il monologo di Elodie: discorso integrale

Questa sera, 3 marzo, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 Elodie, co-conduttrice di oggi, ha fatto un intenso monologo, avvolta da un cono di luce, per poi cantare il brano Mai così di Mina accompagnata dal jazzista Mauro Tre (con Marco Girardo e Stefano Rielli). Elodie è già stata una concorrente della scorsa edizione del Festival, e quest’anno torna come co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021. Ecco intanto il testo del suo monologo.

Il testo integrale del monologo di Elodie al Festival di Sanremo 2021

In aggiornamento

Chi è: carriera e canzoni

Elodie Di Patrizi (qui il suo cachet per Sanremo 2021), nota semplicemente come Elodie, nasce a Roma il 3 maggio del 1990. Cresciuta nel quartiere Quartaccio, tra i più degradati e difficili della Capitale, suo padre, un italiano, era una artista di strada, mentre sua madre, originaria della Guadalupa, una ex modella e cubista.

La svolta arriva nel 2015 quando entra nel casti del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2009 Elodie aveva provato a entrare a X Factor, ma era stata eliminata alle fase iniziali. Ad Amici la cantante si piazza al secondo posto vincendo il Premio della critica e il Premio Rtl 102.5 – Amici alla radio. Sempre nel 2015 debutta nel mondo della discografia con il suo primo album, Un’altra vita, prodotto da Emma Marrone. L’album contiene diversi brani scritti da cantanti di successo come la stessa Emma Marrone e Fabrizio Moro.

Dopo aver aperto alcune date dell’Adesso Tour di Emma Marrone e aver partecipato ad Amiche in Arena, concerto di beneficenza organizzato da Fiorella Mannoia e Loredana Bertè all’Arena di Verona, nel 2017 Elodie partecipa per la prima volta a Sanremo con il brano Tutta colpa mia, scritto, tra gli altri, da Emma Marrone.

La cantante si piazza ottava in classifica e sesta nelle gara dedicata alle cover, in cui ha proposto il brano di Riccardo Cocciante Quando finisce un amore. Dopo Sanremo annuncia il suo primo tour, Elodie Live, e annuncia l’uscita del suo secondo album dal titolo Tutta colpa mia, anche questo prodotto da Emma Marrone.

Proprio l’omonimo brano supera le 50mila copie vendute e viene certificato disco di platino. Tra il 2018 e il 2019, Elodie collabora con diversi artisti, da Michele Bravi a Guè Pequeno fino ai The Kolors. Il 7 gennaio 2020 esce il suo terzo album, This is Elodie, che a fine anno risulterà essere l’album di una donna più venduto in Italia oltre ad ottenere il disco d’oro.

Partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il singolo Andromeda che ottiene il disco di platino con più di 70mila copie vendute e con il quale si piazza al sesto posto della kermesse canora. Costretta ad annullare il tour a causa della pandemia di Covid, i suoi brani, da Guaranà a Ciclone, contraddistinguono l’estate 2020 diventando dei veri e propri tormentoni musicali.

Mai così di Mina: il testo

Ecco il testo della canzone Mai così di Mina, cantata stasera a Sanremo 2021 da Elodie a termine del suo monologo.

Mai così

così come stasera mai

adesso te ne vai

ma so… che rimarresti qui

vicino a me,

così… vicino a me.

Ma tu non sai

per me quanto importante sei

ricorda, amore mio,

tu puoi… tornare qui da me,

ti aspetterò,

vedrai… ti aspetterò.

Forse tu

nemmeno hai capito

che per me

si tratta di amore,

io non so perché così.

ma è proprio così

e mai, mai, mai

ti giuro amore mai così.

Adesso te ne vai

ma so,

lo so che ritornerai… da me.

Adesso te ne vai

ma so,

lo so che tu tornerai… da me.

Ti giuro amore mai… così.

