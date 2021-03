Sanremo 2021, le battute di Fiorello durante la terza serata del Festival

Quali sono le battute fatte da Fiorello durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021? Dal 2 al 6 marzo la kermesse canora, condotta da Amadeus – con l’aiuto dell’amico e showman Rosario -, va in onda su Rai 1 dalle ore 20,40. Il comico siciliano, come lo scorso anno, sarà uno dei protagonisti assoluti del Festival con le sue battute e imitazioni. Di seguito tutte le battute di Fiorello durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021 raccolte in diretta:

“Due battute su Zingaretti e lui si dimette!”

“Franceschini diventa segretario del PD, Zingaretti ha due opzioni: o si candida sindaco di Roma o fa l’opionionista della D’Urso. Come faccio a saperlo? Non lo so, ma le so”.

Pubblico

Al Festival di Sanremo 2021, come noto, non prenderà parte il pubblico: un problema in più per Fiorello e le sue battute. È noto infatti che la presenza del pubblico aiuti i comici nel capire se la strada intrapresa sia giusta o meno. Ma di sicuro questo non fermerà Rosario, carico come non mai in vista del Festival. Ma chi ci sarà all’Ariston? Platea e galleria del Teatro resteranno vuote. Per la prima volta nella sua storia, la kermesse si svolgerà quindi senza il pubblico: nonostante una prima decisione riguardo la presenza di quest’ultimo nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19, il 28 gennaio 2021 è intervenuto sulla questione tramite Twitter il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, esprimendo il proprio dissenso; per tale motivo, la Rai e il comune di Sanremo hanno presentato il 1 febbraio 2021 un protocollo che non prevede la presenza del pubblico né tutte le trasmissioni collegate alla manifestazione. Protocollo poi accettato dal Cts.

