Chi sono i figli di Sandra Milo, ospite a Domenica In

Chi sono i figli di Sandra Milo, ospite oggi – 9 aprile – a Domenica In su Rai 1? Sandra Milo, nota attrice ispiratrice di tanti registi nel corso della sua carriera, tra cui il maestro Federico Fellini, nel corso della sua vita ha avuto tre figli: la giornalista Debora, nata dalla storia con il produttore Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, nati entrambi dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis. Ma conosciamoli meglio.

Debora Ergas, nata a Milano nel 1963, lavora come giornalista dal 2001, vive a Roma ed è una delle principali inviate della trasmissione chiamata “La vita in diretta” in onda su Rai 1. Sul proprio profilo Twitter, la figlia della Milo si descrive così: “Trasparente e molto, molto testarda. Cittadina italiana ed ellenica”.

Ciro De Lollis è nato nel 1968 dal matrimonio dell’attrice con Ottavio De Lollis. Il figlio maschio della star non condivide la passione della madre per i riflettori, è sposato con Vanessa Ceccarini e la coppia ha avuto un figlio, Flavio Milo De Lollis, chiamato così in onore di nonna Sandra. “Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità”, ha dichiarato Sandra Milo nel 2019.

Azzurra De Lollis, invece, è la terza figlia di Sandra Milo e, appena nata, è stata protagonista di un processo di canonizzazione: dopo un travaglio prematuro la bambina nacque cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare. “Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre”, ha raccontato l’attrice.

Chi è Sandra Milo

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, è nata a Tunisi l’11 marzo del 1933. E’ un’attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo e cantante. Con la partecipazione a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l’Oscar, è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta e fu, insieme ad altre attrici come Claudia Cardinale, musa del regista Federico Fellini.