Oggi, mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Par condicio del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Par condicio de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Rosario Lisma (Antonio Cannizzaro), Luciano Scarpa (Giorgio Scalia), Roberta Giarrusso (signora Caruana), Federica De Benedittis (Agata Cosentino), Katia Greco (Caterina Giunta), Giovanni Guardiano (Jacomuzzi), Ketty Governali (Adelina), Fabio Costanzo (Pasquale), Rosario Minardi (Romildo Bufardeci), Vitalba Andrea (Cristina Cosentino)

Trama

Mentre un metronotte scopre Pasquale, il figlio di Adelina, a rubare in una villa, nell’archivio comunale di Vigata viene ritrovata morta, uccisa a colpi di martello, una giovane ragazza, Agata Cosentino, una cara amica di Livia. La vittima, ragazza timida e riservata, non sarebbe dovuta essere lì: gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione, e nell’edificio lavoravano solo gli operai addetti ai lavori. Montalbano dovrà indagare su ben due casi “strani”, per aiutare il figlio della sua governante e fare luce sull’indagine della ragazza morta, che porterà a una cruda e scomoda verità.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Salvo amato, Livia mia de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 8 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.