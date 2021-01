Safe: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Safe, film statunitense del 2012 diretto da Boaz Yakin che ha come protagonisti Jason Statham, Chris Sarandon, Robert John Burke, Anson Mount, James Hong e Catherine Chan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luke Wright è un ex agente speciale della NYPD che per mantenere la famiglia partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Chiamato a prender parte a un combattimento truccato, Luke si rifiuta di rispettare gli ordini che gli vengono impartiti, scontrandosi con un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli uccide la moglie e lo costringe a una vita solitaria e in fuga. Luke inizia così a vivere senza fissa dimora nascondendosi fra i barboni delle strade newyorkesi. Nel frattempo però, una bambina cinese dotata di capacità intellettive particolari, Mei, viene ingannata e rapita dalla mafia cinese che vuole sfruttare le doti matematiche della bambina per gestire conti e operazioni senza destare sospetti e lasciare tracce alle famiglie nemiche, cosa che avverrebbe utilizzando i computer. Anche la mafia russa scopre le doti della ragazzina e fa di tutto per uccidere i cinesi e rapire Mei, che tuttavia riesce a scappare per poi venire salvata da Luke, a cui Mei involontariamente ha impedito di togliersi la vita.

Safe: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Safe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Luke Wright

Catherine Chang: Mei

Robert John Burke: capitano Wolf

James Hong: Han Jiao

Anson Mount: Alex Rosen

Chris Sarandon: Sindaco Tremello

Sándor Técsy: Emile Docheski

Joseph Sikora: Vassily Docheski

Igor’ Žižikin: Chemyakin

Reggie Lee: Quan Chang

James Colby: Detective Mears

Matt O’Toole: Detective Lasky

Jack Gwaltney: Detective Reddick

Barry Bradford: Detective Benoit

Jay Giannone: Detective Kolfax

Colonna sonora

Abbiamo visto trama e cast di Safe, ma qual è la colonna sonora del film? Eccola:

Mind Bends scritta e cantata da Dror Mohar

Peelout scritta e cantata da Dror Mohar

Pure Oxygen scritta e cantata da Dror Mohar

Flyover scritta e cantata da Dror Mohar

Menace scritta e cantata da Dror Mohar

Under the Belt scritta e cantata da Dror Mohar

Purple Bamboo scritta e cantata da Cheng Yu

Pipa 2 scritta e cantata da Cheng Yu

Mongolia scritta da Valérie Barki

Liquid Lounge scritta da Dust Devils

Fable of the Flying Fairies scritta da Albert Fox

Dummy Cop scritta da Mark Mothersbaugh

Clumzy Soul scritta da Yuli Kim e cantata da Alexander Kogan

Two Guitars scritta da Ivan Vasyliev, Sasha Makarov, Appolon Grigoriev e Alexander Kogan e cantata da quest’ultimo

Piano Sonata No. 14 in C Sharp Minor Moonlight – Adagio Sostenuto scritta da Ludwig van Beethoven

Streaming e tv

Dove vedere Safe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la seconda Sanremo 2021, la Rai cerca coppie di figuranti per il pubblico dell'Ariston Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della prima puntata