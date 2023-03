Safe house – Nessuno è al sicuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 15 marzo 2023, va in onda il film Safe house – Nessuno è al sicuro, un appuntamento da prima serata su Italia 1. La pellicola, di genere d’azione, dura 115 minuti, è uscita nel 2012 ed è diretta da Daniel Espinosa. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Il protagonista è Tobin Frost, un ex agente della CIA che ha disertato. Sono trascorsi dieci anni da quel momento e Tobin viene improvvisamente catturato e portato ad un rifugio chiamato safe house per essere interrogato dai suoi ex compagni. Un soggiorno non privo di torture. Destino vuole che la safe house sia presa di mira da un gruppo di mercenari che uccidono tutti gli agenti eccetto due: Tobin e una recluta, Matt Weston. Quest’ultimo ha tratto in salvo Tobin giusto in tempo e i due, seppur controvoglia, dovranno fare squadra per sfuggire ai mercenari introdottisi nella safe house.

Safe house – Nessuno è al sicuro: il cast del film

Due sono i protagonisti di Safe house – Nessuno è al sicuro. Il film punta tutto su Tobin Frost e Matt Weston, interpretati rispettivamente da Denzel Washington e Ryan Reynolds. Di seguito vediamo l’elenco di attori e attrici con i rispettivi personaggi nel cast:

Denzel Washington: Tobin Frost

Ryan Reynolds: Matt Weston

Vera Farmiga: Catherine Linklater

Brendan Gleeson: David Barlow

Sam Shepard: Harlan Whitford

Rubén Blades: Carlos Villar

Nora Arnezeder: Ana Moreau

Robert Patrick: Daniel Kiefer

Liam Cunningham: Alec Wade

Joel Kinnaman: Keller

Fares Fares: Vargas

Sebastian Roché: Heissler

Streaming e TV

Dove vedere Safe house – Nessuno è al sicuro in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda su Italia 1 mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 21:20. Per seguire il film in diretta TV è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere alla piattaforma di MediasetPlay, gratuita previa registrazione.