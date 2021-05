Safe House – Nessuno è al sicuro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 24 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Safe House – Nessuno è al sicuro, film d’azione del 2012 diretto da Daniel Espinosa e con protagonisti Denzel Washington e Ryan Reynolds. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tobin Frost è un ex agente della CIA che 10 anni dopo aver disertato, viene catturato e portato in una “safe house” per essere interrogato sotto tortura dai suoi ex-compagni. In quel mentre una squadra di mercenari attacca la casa sicura e uccide quasi tutti gli agenti. Tobin, portato via dall’unico agente sopravvissuto, la recluta Matt Weston, dovrà di malavoglia fare coppia con lui per sfuggire ai mercenari.

Safe House – Nessuno è al sicuro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Safe House – Nessuno è al sicuro, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Tobin Frost

Ryan Reynolds: Matt Weston

Vera Farmiga: Catherine Linklater

Brendan Gleeson: David Barlow

Sam Shepard: Harlan Whitford

Rubén Blades: Carlos Villar

Nora Arnezeder: Ana Moreau

Robert Patrick: Daniel Kiefer

Liam Cunningham: Alec Wade

Joel Kinnaman: Keller

Fares Fares: Vargas

Sebastian Roché: Heissler

Streaming e tv

Dove vedere Safe House – Nessuno è al sicuro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.