Rumba Therapy: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Rumba Therapy, film di genere commedia del 2022, diretto da Franck Dubosc con Franck Dubosc e Louna Espinosa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Tony, un uomo che vive da solo in una casa isolata in campagna sin da quando è stato abbandonato dalla moglie, che è andata via insieme alla figlioletta. Ormai cinquantenne, Tony lavora come autista di scuolabus e trascorre il resto delle sue giornate in solitaria, circondato solo da campi e natura. Dopo aver avuto un grave problema al cuore, l’uomo prende coscienza della sua vita e decide che è giunto il momento di affrontare il suo passato: vuole conoscere sua figlia Maria. Avendo saputo che la giovane è un insegnate di ballo, Tony, pronto a tutto pur di incontrarla, si iscrive a un corso di rumba, nonostante lui odi ballare…

Rumba Therapy: il cast

Abbiamo visto la trama di Rumba Therapy, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Franck Dubosc: Tony

Louna Espinosa: Maria Rodriguez

Jean-Pierre Darroussin: Gilles

Catherine Jacob: Josy

Marie-Philomène Nga: Fanny Massamba

Michel Houellebecq: Dr. Mory

Karina Marimon: Carmen Rodriguez Llorca

Marie Vincent: Annick

Adèle Choubard: assistente medico

Nicolas Chupin: Maxime

Margot Maricot: La preside

Alane Delhaye: Jérôme

Constantin Vidal: Diego

Streaming e tv

Dove vedere Rumba Therapy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 2 ottobre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.