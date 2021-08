Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021: cast, cantanti, ospiti, scaletta, streaming, conduttori, dall’Arena di Verona

Questa sera, martedì 31 agosto 2021, va in scena l’RTL 102.5 Power Hits Estate, l’evento organizzato come ogni anno dalla radio più ascoltata in Italia, con le canzoni e i cantanti di quest’estate. Lo show, in diretta dall’Arena di Verona dalle 20.30, decreterà il brano tormentone di questa stagione, nonché il singolo più ascoltato e streammato. Da domani inoltre sarà disponibile in tutti gli store, digitali e fisici, il CD. Ma quali sono gli ospiti, i cantanti e la scaletta del Power Hits Estate 2021? Ecco tutte le informazioni.

Cantanti, cast, ospiti

Saranno tanti i cantanti e gli ospiti della serata, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Ad introdurre lo show saranno Angelo Baiguini e Massimo Giletti, e a presentare l’evento dall’Arena di Verona troveremo Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola di Benedetto. Quale sarà il brano incoronato al termine delle esibizioni? Lo scopriremo durante RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, dalle 20.30. La classifica avrà lo scopo di decretare il tormentone dell’estate 2021, che sarà premiato al termine della serata evento, verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza votando sul sito rtl.it. E inoltre, l’evento sarà un’occasione irripetibile per ascoltare, dal vivo, i protagonisti di questi mesi, in radio e in classifica.

Di seguito il cast e i cantanti di questa edizione: Achille Lauro, Ana Mena, Anitta, Alessandra Amoroso, Alvaro Soler, Annalisa, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash & Baby K, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce E Dimartino, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Francesca Michielin, Fred De Palma, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La Rappresentante Di Lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammer, Noemi, Rocco Hunt, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Samuel, Sangiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie And The Giants, Sottotono, Takagi & Ketra, Tecla Feat. Alfa E The Kolors, Ultimo.

Tra gli artisti che nel corso della serata si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona, anche i super ospiti Duran Duran che hanno scelto proprio la prestigiosa location italiana per presentare il loro singolo “Invisible” estratto da “Future Past”, l’attesissimo album che uscirà in tutto il mondo il 22 ottobre 2021 per Tape Modern/Bmg.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021: streaming, diretta tv e radio

Abbiamo visto gli ospiti e i cantanti, ma dove vedere il Power Hits Estate 2021 in diretta tv, radio e streaming? Appuntamento dalle 20.30 di oggi, martedì 31 agosto 2021, in diretta dall’Arena di Verona su RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia (in radiovisione al canale 36 del digitale terrestre). Lo show sarà trasmesso anche su Radio Zeta ed in contemporanea su Sky Uno e TV8 (canale 8 del digitale); in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW, introdotta dalla conduzione di Angelo Baiguini e Massimo Giletti e, nel resto della serata, presentata da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola di Benedetto.