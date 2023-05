Chi è Fabio Leoni, il marito di Rosanna Banfi ospite a Oggi è un altro giorno: età, carriera, figli, malattia, anni, lavoro, padre, madre, nome

Fabio Leoni è il marito di Rosanna Banfi, la figlia del grande Lino, ospite a Oggi è un altro giorno. Sceneggiatore cinematografico, ha scritto anche i soggetti di molte fiction. Anche lui dunque fa parte del mondo dello spettacolo. Fabio è stato molto vicino alla moglie Rosanna Banfi durante il periodo della sua malattia. L’attrice infatti ha dovuto affrontare un tumore al seno. I due sono sposati dal 1992 e non amano molto la vita mondana o il gossip.

Parlando della malattia e del ruolo del marito, Rosanna Banfi ha dichiarato: “Lui è stato bravissimo perché mi ha dato tantissima forza e mi è stato vicino nel momento più difficile dove ero veramente brutta. Non mi ha mai fatto notare questo, lo vedevo io allo specchio. La cosa più importante è che la vita procedeva come prima anche quando dovevamo litigare. Quello che ci lega probabilmente è proprio il fatto che ci pizzichiamo in continuazione. Siamo 24 ore su 24 insieme e non è sempre facile”.

La figlia di Lino Banfi e il marito hanno due figli: Virginia e Pietro, che hanno rispettivamente 30 e 26 anni. La coppia è sposata dal 1992 quindi il matrimonio tra i due dura da oltre 30 anni. In occasione dell’ultimo anniversario Rosanna Banfi, nome d’arte di Rosanna Zagaria, ha postato un messaggio su Instagram molto commovente: “Tra queste due foto 30 anni sono passati…non in un lampo ma ,veloci abbastanza da metterci dentro due figli, malattie, gioie, lutti, risate, dolori, paure, cani, gatti, traslochi, successi e insuccessi, cambi di vita e tanto ancora. Sempre insieme, auguri Fa’ buon trentesimo anniversario!”.