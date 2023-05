Qual era la malattia di Rosanna Banfi: la figlia di Lino ha avuto un tumore al seno

Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi, vero nome Rosanna Zagaria, negli anni scorsi ha dovuto combattere e per fortuna è riuscita a sconfiggere una brutta malattia: aveva infatti un tumore al seno. Come detto ora sta meglio e ha ripreso in mano la propria vita. L’attrice ha due figli e un marito, Fabio Leoni, che le è stato vicino nei momenti più bui della malattia.

La diagnosi di cancro al seno l’ha ricevuta oltre dieci anni fa: in alcune occasioni la figlia di Lino ha ricordato pubblicamente i momenti più difficili della sua battaglia, a cominciare dagli effetti sul suo coro della chemioterapia. Ha infatti perso i capelli e il viso era gonfio. “Fb mi ha ricordato questa foto – aveva scritto tempo fa sul suo profilo Rosanna – Era l’estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. E’ stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni”. Quindi la conclusione: “La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”.

Rosanna Banfi ha scoperto la sua malattia per caso: si era accorta di una pallina dura nel seno destro e aveva fatto la mammografia, un esame che aveva prenotato “giusto per scrupolo”. Quell’esame le ha salvato la vita. “Nodulo è una parola che non si capisce all’inizio. Che roba è? – raccontò – I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro. Come non ti dicono tutto quello che ti può succedere quando fai la chemio. Da una parte forse è un bene, ma la verità è che le donne vogliono sapere. A me lo ha raccontato la signora che fa le parrucche. ‘Conta diciotto’ mi ha detto. E così è stato: dopo diciotto giorni via i capelli”.

Da quel momento Rosanna Banfi è riuscita grazie alle cure a guarire ed ha anche preso parte a un programma di successo come Ballando con le stelle. Recentemente ha perso sua madre, Lucia, la moglie di Lino Banfi: “Mia madre mi ha accompagnata sempre, era una donna piccolina, molto dolce ma molto, molto tenace. Io non mi sono accorta che non c’è sinceramente”.