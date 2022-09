Rosanero: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Rosanero è un film di genere commedia del 2022, diretto da Andrea Porporati, con Salvatore Esposito e Fabiana Martucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Totò (Salvatore Esposito) e di Rosetta (Fabiana Martucci). Il primo è un uomo di 40 anni, nonché un emergente boss della criminalità organizzata partenopea; la seconda, invece, una bimba di 10 anni, che frequenta la quinta elementare. Una mattina Totò riceve un colpo di proiettile al petto proprio nello stesso momento in cui Rosetta cade dall’altalena, battendo a terra la testa. Entrambi vengono portati in ospedale e operati, ma quando si risvegliano dal coma si ritrovano scambiati: Totò si sveglia nel piccolo corpo di Rosetta e quest’ultima in quello del camorrista….

Rosanero: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rosanero, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Esposito: Totò

Fabiana Martucci: Rosetta

Antonio Milo: Tonino La Bufala

Salvatore Striano: Commissario Santalucia

Aniello Arena: Michele a’Murena

Sebastiano Somma: Fortebraccio

Ciro Esposito: Rosario Capuano

Giovanni Napolitano: O’ Pitbull

Streaming e tv

Dove vedere Rosanero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 9 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live stremaing tramite la piattaforma SkyGo.