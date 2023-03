Chi è Rosa Rossa, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi è Rosa Rossa, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

Nella breve clip di presentazione della maschera Rosa Rossa, Milly Carlucci ha intonato la canzone di Massimo Ranieri ’Rose Rosse’. Il pubblico affezionato del programma ha subito associato il brano al suo interprete, ipotizzando che nel costume possa nascondersi proprio Massimo Ranieri. Al contrario, per altre persone il nome del cantante sarebbe troppo scontato. Invece, l’autore che è solito dialogare con Milly Carlucci nelle clip, ha fatto il nome di un altro cantante: “Ma magari è quello, è Rosa, il bacio con Fedez, è lui… Rosa Chemical, ecco!”.

Nel video di presentazione della maschera sopra citata è possibile ascoltare l’autore fare riferimento ad un presunto vip in gara: “Ma c’è la Marini ho letto! È vero? L’hai presa poi Valeria Marini? Ah no, perché l’ha scritto qualcuno… io l’ho letto, lo sai che non li so io!”. Un indizio o un depistaggio…?

