Chi è Devin DeVasquez, la moglie di Ronn Moss ospite di Oggi è un altro giorno: figli, vita privata, anni, età

Chi è Devin Devasquez la moglie di Ronn Moss? L’attore noto per il ruolo in Beautiful è ospite a Oggi è un altro giorno. Ronn Moss è stato sposato dal 1990 al 2002 con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck. La coppia ha due figlie: Creason Carbo, nata nel 1994, e Calb Maudine, nata nel 1998. Dal 2009 l’attore è sposato con la modella e attrice Devin Devasquez. Da febbraio 2022 vivono insieme in Puglia, a Fasano.

Devin è nata nel 1963 ed è una modella e attrice statunitense. Sappiamo che ha studiato marketing e scienze della salute all’università, ma nel 1986 è sbarcata nel mondo dello spettacolo. Ha recitato in molti film, a cominciare da Can’t Buy Me Love con Patrick Dempsey, e in oltre 100 spot pubblicitari. Ha anche scritto un libro e per aiutare i cittadini colpiti dall’uragano Katrina ha creato il Kickass Cajun Seasoning di Devin. L’attrice e modella ha frequentato la rock star Prince nel 1985 e Sylvester Stallone nel 1988, poi ha sposato l’attore e musicista Ronn Moss il 25 settembre 2009, la celebre ‘star’ di Beautiful. I due come detto vivono in Puglia.