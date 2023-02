Rogue Hostage: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 18 febbraio 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film Rogue Hostage, pellicola del del 2021 diretta da Jon Keeyes. Un avvincente thriller con protagonisti Tyrese Gibson, John Malkovich, Michael Jai White, Holly Taylor, Lauren Vélez, Christopher Backus. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Rogue Hostage? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Kyle Snowden, padre single ex marine, sta cercando di riadattarsi alla vita da civile e di fare i conti con il disturbo post traumatico da stress. Durante una pausa di lavoro nei servizi di protezione per l’infanzia, Kyle si ritrova con un gruppo di altri clienti intrappolato nel negozio del patrigno durante un’irruzione guidata dal maniacale militante Eagan Raize. Ben presto, emerge come quello di Eagan sia un piano strutturato per vendicarsi del patrigno di Kyle, Sam Nelson, un membro del Congresso. In una disperata corsa contro il tempo, Kyle dovrà combattere contro i terroristi e i suoi stessi demoni personale per portare in salvo tutti quanti, compresa sua figlia.

Rogue Hostage: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Rogue Hostage? Tanti gli attori celebri di questo film, tra cui Tyrese Gibson, John Malkovich, Michael Jai White, Holly Taylor, Lauren Vélez, Christopher Backus.

Streaming e tv

Dove vedere Rogue Hostage in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 febbraio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.