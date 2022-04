Rocky: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 15 aprile 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rocky, film del 1976 diretto da John G. Avildsen. Sylvester Stallone, allora attore poco conosciuto, ha scritto ed interpretato questo film, grazie al quale è divenuto uno dei volti più amati di Hollywood. Il film vinse tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regia. Grazie a Rocky, Stallone diviene il terzo uomo nella storia del cinema, dopo Charlie Chaplin e Orson Welles, a ricevere la nomination all’Oscar sia come sceneggiatore che come attore per lo stesso film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Filadelfia, 1975. Rocky Balboa è un pugile italo-americano trentenne che non riesce a sfondare sul ring. Per questo motivo il suo vecchio allenatore Mickey Goldmill gli sequestra l’armadietto negli spogliatoi della palestra nella quale si allena e lo ritiene un pugile di poco conto. Rocky vive alla giornata nella periferia della città e abita in un piccolo monolocale fatiscente nella periferia di Filadelfia; per guadagnare soldi fa l’esattore per conto di Tony Gasco, un gangster italo-americano della zona. Il migliore amico di Rocky è Paulie Pennino, italo-americano come lui e con il quale si incontra al bar. Paulie lavora in un mattatoio e ha una sorella minore, Adriana, molto timida, che lavora in un negozio di animali. Rocky ogni giorno entra nel negozio di animali e cerca continuamente di attaccare bottone ma Adriana, vergognandosi, lo saluta solamente senza scambiare altre parole. Il Giorno del ringraziamento, Rocky decide di uscire con Adriana: lei accetta e così i due vanno a pattinare sul ghiaccio insieme. Poi la porta a casa sua dove riesce a strapparle un bacio; così la ragazza vince parte della propria timidezza e qualche giorno dopo decide di fidanzarsi con Rocky. Nel frattempo, l’imbattuto campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed, proveniente da Los Angeles, giunge a Philadelphia disposto ad un incontro per festeggiare la ricorrenza del Bicentenario degli Stati Uniti d’America, nel quale metterà in palio il titolo mondiale. Siccome il suo avversario ufficiale è infortunato, lui decide comunque di disputare quest’incontro con una variante non da poco: darà la possibilità ad un pugile sconosciuto della città di battersi con lui per il titolo. Cercando sull’elenco telefonico, tra tutti i nomi che passa in rassegna rimane colpito dal soprannome usato da Rocky, “Lo stallone italiano”, e decide di sfidarlo.

Rocky: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rocky, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Carl Weathers: Apollo Creed

Burgess Meredith: Mickey Goldmill

Thayer David: Jergens

Joe Spinell: Tony Gasco

Jimmy Gambina: Mike

George Memmoli: addetto alla pista

Joe Frazier: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Rocky in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.