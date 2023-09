Rocky II: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 23 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Rocky II, film del 1979 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Il film vede Rocky che, dopo il match contro Apollo Creed nel primo film, decide di appendere i guantoni al chiodo. Tuttavia, ferito nell’orgoglio e desideroso di risollevare le sorti economiche della sua famiglia, lo Stallone italiano accetta di ritornare sul ring per la rivincita contro Creed. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo l’incontro mondiale con Apollo Creed, nel quale ha perso ai punti, Rocky Balboa decide di ritirarsi dal pugilato in seguito a un problema all’occhio destro riportato dopo l’incontro stesso. Sposatosi finalmente con Adriana e con un figlio in arrivo, lo Stallone italiano non bada a spese per la propria famiglia e con il denaro vinto dal match contro Creed acquista fra le altre cose un’auto sportiva, tre orologi lussuosi, abiti nuovi e una nuova casa a Philadelphia. Ben presto il denaro comincia a scarseggiare e sia Rocky che Adriana sono costretti a trovare lavoro. Mentre Adriana decide di tornare al negozio di animali nonostante la gravidanza, Rocky prova prima con la pubblicità, con scarsi risultati dovuti sia ai problemi di vista che alla sua scarsa istruzione che non gli fa leggere bene i copioni, poi al mattatoio dove lavorava il cognato Paulie e infine alla palestra di Mickey, dove subisce le umiliazioni da parte degli altri pugili. La nostalgia del ring e la fatica a farsi una vita lontano da esso abbattono molto Balboa, che inizia a deprimersi. Intanto Apollo, tornato a Los Angeles, affronta pesanti critiche da parte dei tifosi i quali lo accusano di aver truccato il match contro Balboa e di non aver dato il massimo contro l’avversario. Apollo, conscio di aver dato tutto contro lo Stallone italiano e intimorito dall’idea di non essere più il migliore, decide di organizzare la rivincita ritenendo che Rocky è stato solo fortunato.

Rocky II: il cast

Abbiamo visto la trama di Rocky II, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Carl Weathers: Apollo Creed

Burgess Meredith: Mickey Goldmill

Tony Burton: Tony Evers

Joe Spinell: Tony Gasco

Leonard Gaines: agente

John Pleshette: regista

Sylvia Meals: Mary Anne Creed

Paul Micale: Padre Carmine

Frank McRae: caposquadra della macelleria

Bill Baldwin: se stesso

Stu Nahan: se stesso

Roberto Duran: Sparring Rocky

Streaming e tv

Dove vedere Rocky II in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.