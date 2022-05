Rocky 5: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 13 maggio 2022, va in onda su Italia 1 Rocky 5, il sequel della fortunata saga con protagonista Sylvester Stallone. Si tratta del quinto film, uscito nel 1990 e diretto da John G. Avildsen. Vediamo qual è la trama e il cast del film.

Trama

Il quinto film vede Rocky rientrare vincitore dagli USA dopo aver sconfitto Ivan Drago a Mosca. Il campione di pugilato è pronto ad appendere il guantone al chiodo, ma nel corso della conferenza stampa dove dovrebbe annunciare il suo ritiro viene sfidato pubblicamente da un ricco manager. Il suo nome è George Washington Duke e gli propone di lottare contro il suo campione, Union Cane. Rocky decide di rifiutare e soltanto dopo scopre di essere finito sul lastrico a causa di suo cognato e alcuni investimenti sbagliati. Rocky a quel punto rivaluta di salire sul ring e accettare la sfida, ma i medici non glielo consigliano perché potrebbe rimetterci la vita. Così il campione rinuncia ai suoi averi più preziosi per guadagnare un bel gruzzolo e rinuncia anche al titolo di campione mondiale, vinto proprio da Cane. Dopo, Rocky inizia ad allenare un giovane pugile, Tommy Gun.

Rocky 5: il cast del film

Come già anticipato, il film è il quinto della saga con protagonista il coraggioso Rocky. Ad interpretarlo ancora una volta è Sylvester Stallone. Di seguito vediamo gli attori e le attrici con i relativi personaggi del cast:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Tommy Morrison: Tommy “Machine” Gunn

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Sage Stallone: Robert Balboa Jr.

Richard Gant: George Washington Duke

Tony Burton: Tony Evers

Burgess Meredith: Mickey Goldmill

Streaming e TV

Dove vedere Rocky 5 in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda venerdì 13 maggio 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando, oppure al tasto 506 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere alla piattaforma di MediasetPlay, in via gratuita previa registrazione.