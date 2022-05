Rocky 4: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 6 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Rocky 4, film del 1985 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. È il terzo sequel del fortunato Rocky del 1976 e, come i precedenti episodi, è appunto sceneggiato, diretto e interpretato da Stallone e prodotto da Robert Chartoff e Irwin Winkler. Girato durante gli anni centrali della Guerra fredda, questo episodio della saga ha come soggetto la rivalità tra Rocky Balboa, il campione italo-americano, e Ivan Drago, il temibile e glaciale sovietico; il film tuttavia lascia nel finale un messaggio di pace. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In piena Guerra Fredda, l’Unione Sovietica decide di lanciare una sfida al pugilato professionistico statunitense mandando sul suolo americano l’imponente e glaciale Ivan Drago, detentore della medaglia d’oro olimpica. L’intenzione dei suoi manager è quella di organizzargli un incontro con Rocky Balboa, il campione mondiale dei pesi massimi in carica ma quando questi rifiuta, è l’ex detentore del titolo e suo amico Apollo Creed a raccogliere la sfida, desideroso di tornare a combattere, nonostante si sia ritirato dal mondo della boxe da ormai cinque anni. Intuendo la pericolosità dell’avversario, Rocky cerca di convincere Apollo a lasciar perdere ma quando l’amico si dimostra irremovibile, accetta suo malgrado d’assisterlo all’angolo. L’incontro, presentato come un’esibizione amichevole, viene organizzato all’MGM di Las Vegas con la partecipazione del cantante James Brown e corredato da balli ed esibizioni folkloristiche. Ma una volta iniziato il primo round, dopo un primo minuto in cui Apollo Creed sembra avere la brillantezza dei momenti migliori nei movimenti – anche se inframezzata da una piccola scivolata e da una potenza dei pugni che appare minore rispetto ai bei tempi – dopo poco il sovietico dimostra avere tutt’altre intenzioni, rivelando una forza notevole e mettendo Apollo in grave difficoltà. Al suono della campana, Rocky comunica all’amico, vistosamente ferito, che vorrebbe gettare la spugna ma Apollo glielo impedisce e, pochi minuti dopo, cade sotto i devastanti pugni dell’avversario, finendo per morire tra le braccia di Rocky. Finito nella bufera mediatica per non aver gettato la spugna e intenzionato a vendicare l’amico, Rocky accetta quindi d’incontrare Drago sul quadrato. A causa delle tensioni fra i due paesi, la federazione statunitense gli fa sapere che non riconoscerà l’incontro, e che lo stesso non assegnerà il titolo mondiale. L’incontro viene fissato dal capo delle autorità sovietiche Nicoli Koloff a Mosca, nel giorno di Natale e senza nessun premio in denaro per il vincitore. Rocky dunque parte assieme al suo allenatore Tony Evers e al cognato Paulie, lasciando a casa il figlio Robert e la moglie Adriana, in disaccordo sulla sua scelta per timore di perderlo.

Rocky 4: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rocky 4, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Dolph Lundgren: Ivan Drago

Carl Weathers: Apollo Creed

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Tony Burton: Tony “Duke” Evers

Brigitte Nielsen: Ludmilla Vobet Drago

Michael Pataki: Nicoli Koloff

Streaming e tv

Dove vedere Rocky 4 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.