La quinta stagione della serie televisiva Rocco Schiavone, diretta da Simone Spada, arriverà su Rai1 da mercoledì 5 aprile. La serie è una coproduzione tra Rai Fiction-Cross Productions e Beta Film Gmbh ed è stata presentata presso la sede Rai di viale Mazzini, alla presenza dell’attore romano, del regista, dei produttori e della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Il personaggio di Rocco Schiavone è stato creato dallo scrittore Antonio Manzini.

Schiavone, vicequestore ad Aosta dopo un trasferimento da Roma per vicende turbolente che gli spettatori hanno conosciuto nelle precedenti stagioni), ha un passato complicato, legato agli amici d’infanzia che hanno avuto problemi con la giustizia. Nella nuova stagione, il personaggio farà i conti con se stesso, coi suoi fantasmi e col passato, mentre dovrà risolvere casi complessi. La serie sarà composta da quattro episodi.

Nonostante fumi erba ogni tanto, Schiavone è un uomo di legge che coltiva la libertà e un forte senso di giustizia. Sull’argomento degli spinelli nella serie, l’attore ha risposto alla polemica della destra dicendo: “Va bene così, posso capire è la tv di stato”. Giallini ha poi evidenziato che anche in altre serie tv, come quelle americane, ormai si vedono scene di fumo: “Certo, se accendo la tv di messaggi ce ne stanno svariati anche sbagliati – ha sottolineato – nelle serie tv americane o su altre piattaforme, ormai fumano anche i bambini. Non so che dire e non è per non prendere una posizione perché se sto qua l’ho già presa”.