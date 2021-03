Rocco Schiavone 4: anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata

Questa sera, mercoledì 24 marzo 2021, su Rai 2 va in onda in prima visione la seconda e ultima puntata di Rocco Schiavone 4, la quarta stagione della serie tv con Marco Giallini, tratta dai racconti di Antonio Manzini (editi in Italia da Sellerio Editore). L’episodio in onda stasera si intitola Ah l’amore l’amore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio della puntata di oggi di Rocco Schiavone 4: la trama, le anticipazioni, il cast e dove vederla in streaming.

Trama

Rocco è in ospedale perché ha subito un’operazione molto seria, ma il lavoro, suo fedele compagno, lo segue anche lì. Nello stesso periodo, infatti, perde la vita Roberto Sirchia, un noto industriale della zona, in seguito a un errore trasfusionale. Rocco Schiavone, che nonostante sia convalescente continua a sentire ‘gli odori’, capisce che questa morte non è solo errore di malasanità. Così, mosso dalla stima e dalla riconoscenza nei confronti del primario Negri, che lo ha operato e salvato, inizia ad indagare.

Parte un’indagine notturna e segreta in pigiama e loden tra i corridoi dell’ospedale, così entra in contatto con un’umanità silenziosa, sofferente e abbandonata. Marina, secondo le anticipazioni di Rocco Schiavone, non lo abbandonerà mai incitandolo a tornare a vivere a riscoprire amore e felicità. Quegli stessi sentimenti che hanno fatto irruzione nella la vita di Ugo Casella, che ha perso la testa per la sua vicina Eugenia, o nella vita di Antonio, che non è più in grado di gestire le sue tre amanti, o ancora di Fumagalli e della Gambino, che ormai non nascondono più la loro attrazione. È la fine dell’anno, Rocco è pronto a festeggiare la notte di San Silvestro con una donna bellissima e affascinante. Sarà forse lei a riaccendere in lui l’amore?

Rocco Schiavone 4: il cast della seconda e ultima puntata

Nei panni del vicequestore di Aosta troviamo ovviamente Marco Giallini, con il suo turpiloquio e i suoi vizi non proprio legali come le canne. Alla regia dei nuovi episodi di Rocco Schiavone 4 torna ancora una volta Simone Spada, capace come pochi a trasportare in tv la sceneggiatura scritta dallo stesso Antonio Manzini, autore dei romanzi, e Maurizio Careddu. Oltre a Giallini nel cast ritroviamo i volti storici della serie, da Ernesto D’Argenio a Christian Ginepro e ancora Massimiliano Caprara, Gino Nardella, Alberto Lo Porto, Massimo Reale, Filippo Dini, Massimo Olcese, Lorenza Indovina, Anna Bellato, Francesco Acquaroli, Tullio Sorrentino, Mirko Frezza, Valeria Solarino, Carlo Ponti di Sant’Angelo, Isabella Ragonese e Claudia Vismara. Tra le new entry, l’attrice Valeria Solarino, che in questa seconda e ultima puntata della quarta stagione interpreta l’affascinante Sandra Buccellato, cambiando parecchi equilibri. Rocco Schiavone è una coproduzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, per la regia di Simone Spada.

Streaming e tv

Dove vedere la seconda e ultima puntata di Rocco Schiavone 4 in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda oggi – mercoledì 24 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre, 102 di Sky). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Italia’s Got Talent 2021, vincitore: chi ha vinto la finale dello show Il Maurizio Costanzo Show torna con la 39esima edizione: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata Rocco Schiavone 5 si farà? Le anticipazioni sulla quinta stagione